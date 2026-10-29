Política

Gerente de Bogotá de Abelardo De La Espriella habló de “las versiones sobre la militarización” de la capital del país

El mandatario colombiano reveló varias medidas para Bogotá.

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Redacción Semana
29 de octubre de 2026 a las 7:08 p. m.
Abelardo De La Espriella en Bogotá
Abelardo De La Espriella en Bogotá Foto: Presidencia

En medio de las versiones que empezaron a rondar sobre una supuesta orden que habría dado el presidente Abelardo De La Espriella sobre militarizar zonas específicas de Bogotá, se conoció una voz de peso al interior de la Casa de Nariño.

Se trata de la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, nombrada en ese cargo por De La Espriella. La alta funcionaria, que tiene su despacho en la Casa de Nariño, le salió al paso a esas versiones.

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Expresando que el mandatario colombiano hizo referencia a unos “controles militares” puntuales en Sumapaz y en el corredor de Usme, mas no una militarización.

“Frente a las versiones sobre la militarización de Bogotá, es importante precisar lo expresado ayer por el presidente @ABDELAESPRIELLA: ‘Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz’”, expresó Sandoval en su cuenta de X.

En el mismo mensaje dijo: “La referencia es a un control militar focalizado en el corredor Usme–Sumapaz, para contener la expansión de redes criminales, no a una militarización general de las zonas urbanas de Bogotá”.

De La Espriella lideró un consejo de seguridad el miércoles de esta semana en las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá con presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, la cúpula de la Fuerza Pública y otros integrantes del gabinete.

Una de las más fuertes medidas que anunció fue la orden a Migración Colombia para que deporte “sin dilación” a los migrantes venezolanos que están en calidad de irregulares y que cometan delitos o tengan anotaciones en Bogotá.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, dijo De La Espriella.

Sumado a ello, anotó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”.

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Por último, el presidente De La Espriella alertó que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular.