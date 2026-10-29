Gerente de Bogotá de Abelardo De La Espriella habló de “las versiones sobre la militarización” de la capital del país

En medio de las versiones que empezaron a rondar sobre una supuesta orden que habría dado el presidente Abelardo De La Espriella sobre militarizar zonas específicas de Bogotá, se conoció una voz de peso al interior de la Casa de Nariño.

Se trata de la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, nombrada en ese cargo por De La Espriella. La alta funcionaria, que tiene su despacho en la Casa de Nariño, le salió al paso a esas versiones.

Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Cúcuta

Expresando que el mandatario colombiano hizo referencia a unos “controles militares” puntuales en Sumapaz y en el corredor de Usme, mas no una militarización.

“Frente a las versiones sobre la militarización de Bogotá, es importante precisar lo expresado ayer por el presidente @ABDELAESPRIELLA: ‘Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz’”, expresó Sandoval en su cuenta de X.

En el mismo mensaje dijo: “La referencia es a un control militar focalizado en el corredor Usme–Sumapaz, para contener la expansión de redes criminales, no a una militarización general de las zonas urbanas de Bogotá”.

De La Espriella lideró un consejo de seguridad el miércoles de esta semana en las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá con presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, la cúpula de la Fuerza Pública y otros integrantes del gabinete.

Una de las más fuertes medidas que anunció fue la orden a Migración Colombia para que deporte “sin dilación” a los migrantes venezolanos que están en calidad de irregulares y que cometan delitos o tengan anotaciones en Bogotá.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la necesidad de aplicar un “control militar” en zonas específicas de Bogotá para evitar la expansión de estructuras criminales: “Estamos más articulados que nunca”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/TqqjRPpjKC — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, dijo De La Espriella.

Sumado a ello, anotó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”.

Comandantes de la Policía le entregaron a Abelardo De La Espriella un reconocimiento: así reaccionó el presidente

Por último, el presidente De La Espriella alertó que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular.