Durante la reunión de alto nivel que convocó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para este jueves 29 de octubre con los comandantes de la Policía, los oficiales sorprendieron al mandatario.

En ese sentido, los uniformados le entregaron un reconocimiento al jefe de Estado, en el que los comandantes de la Policía exaltaron el respaldo que ha dado a la institución.

Este es el discurso completo que dio el presidente Abelardo De La Espriella en el renacer de RTVC

“Queremos hacerle este reconocimiento a usted por ser nuestro comandante en jefe y hacer parte de nuestra Policía Nacional. Dándole la representación de lo que es la Escuela de Cadetes General Santander. Donde está su escudo con su penacho, que se utiliza para las ceremonias de mayor gala, y la daga de nuestros cadetes. Señor presidente, muchísimas gracias por todo su respaldo al compromiso de estos más de 187.000 policías”, expresó la institución.

Ante ese reconocimiento, el mandatario colombiano reaccionó con la publicación de un mensaje en su cuenta de X: “En el encuentro de Comandantes de Policía 2026 en la Escuela de Cadetes General Santander. ¡Firme por nuestros policías y firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

Cabe reseñar que recientemente De La Espriella recibió un regalo por parte de las Fuerzas Militares. “Señor presidente, tengo el honor, en nombre de todos los hombres y mujeres, soldados de tierra, mar, aire y río, más de 232.000 colombianos que integran las Fuerzas Militares en Colombia, de hacerle entrega de este símbolo”, indicaron desde la institución.

También señalaron: “Es un símbolo que representa la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. Lo hago, señor presidente, en señal de gratitud por su liderazgo, su apoyo a las Fuerzas Militares de Colombia en el cumplimiento de nuestra misión”.

“Pero también el significado: del compromiso que tenemos todos los soldados de aprovechar estos 15 minutos que nos da la historia para generar estas condiciones de seguridad que usted señalaba anteriormente y de trabajar no solo conjuntamente entre las Fuerzas Militares, sino también en coordinación hombro a hombro con nuestros policías de Colombia y con la institucionalidad para lograr la Patria Milagro que todos queremos”, recalcaron sobre el reconocimiento al jefe de Estado.

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El presidente dijo: “Gracias por este regalo que simboliza la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. ¡Nunca dejaré sola a mi Fuerza Pública! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.