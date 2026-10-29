Ernesto Macías le envió mensaje a Jota Pe Hernández tras altercado con Matador en el Congreso

Este miércoles, 28 de octubre, se presentó un fuerte altercado entre varios congresistas que estaban presentes en la plenaria del Senado de la República, luego que al recinto llegara el caricaturista Julio Cesar González, conocido como Matador, portando una pancarta contra la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Entre los congresistas que alzaron su voz contra Matador estaba el senador Jota Pe Hernández, quien se mostró bastante molesto con González y le pidió que se retira del lugar.

“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa entre al Senado a insultar a otra mujer?”

Tras lo anterior, el excongresista Ernesto Macías celebró el actuar de Hernández y le envió un mensaje a través de su cuenta en X.

“No conozco personalmente al senador @JotaPeHernandez, pero lo felicito por su carácter y firmeza al defender la dignidad de las mujeres colombianas y el respeto que merece el Congreso de la República. Alias Maltratador no puede ser recibido en un lugar respetable”, le dijo Macías a Hernández.

“A las mujeres las haremos respetar”

Tras ese altercado en el Congreso de la República, el senador Hernández compartió un video sobre lo ocurrido. Además, rechazó lo hecho por Matador, recalcando que es una falta de respeto contra las mujeres del país.

“Expulsamos a Matador del Senado!! No permitiremos que un Vl0LENTO que G0LPEABA A SU MUJER y que hoy calumnia e insulta a la primera dama tenga atril y voz en el Congreso. A las mujeres las haremos respetar con las mismas leyes que hemos aprobado en este recinto!”, dijo el congresista en X, en horas de la tarde del miércoles 28 de octubre.

🔴EXPULSAMOS A MATADOR DEL SENADO!! No permitiremos que un Vl0LENTO que G0LPEABA A SU MUJER y que hoy calumnia e insulta a la primera dama tenga atril y voz en el Congreso. A las mujeres las haremos respetar con las mismas leyes que hemos aprobado en este recinto! 🇨🇴 https://t.co/Pnxq77Osef — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 29, 2026

Quien también rechazó lo ocurrido fue el congresista del Centro Democrático, Daniel Briceño.

“Hicieron un tarimazo con delincuentes en Medellín y hoy querían hacer otro tarimazo con un el maltratador Matador en el Senado. Siempre defendiendo delincuentes y agresores”, opinó Briceño en un mensaje a través de X.