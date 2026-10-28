MinComercio, Mauricio Gómez, arremete contra Petro: “Pagaba a mujeres con contratos para su satisfacción”

Una dura arremetida contra el expresidente Gustavo Petro protagonizó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, quien lo señaló de presuntamente utilizar contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para beneficiar a mujeres con fines de satisfacción personal.

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Mauricio Gómez Amín. Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA

Durante su intervención, el funcionario lanzó fuertes cuestionamientos contra la anterior administración y aseguró que los recursos públicos habrían sido utilizados para atender intereses particulares del exmandatario, en lugar de destinarse a las necesidades de la población.

“Que no se le olvide a Colombia que el expresidente de la República Gustavo Petro Urrego pagaba a mujeres con contratos del Dapre para su satisfacción personal”, afirmó el ministro.

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Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: AP

En su declaración, el funcionario sostuvo que esos recursos provenían del presupuesto público y cuestionó que, según su señalamiento, se hubieran destinado a atender los “caprichos personales” del expresidente.

Las afirmaciones se producen en medio de las críticas del Gobierno actual a la gestión de la administración anterior.

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Deicy Jiménez y las supuestas pruebas de las conversaciones con Petro. Foto: Pantallazos de video de SEMANA

El ministro también dirigió sus cuestionamientos hacia la política económica del Gobierno Petro, al asegurar que durante los cuatro años de esa administración los comerciantes fueron relegados de las decisiones gubernamentales.

“Que no se le olvide a Colombia que les dieron la espalda a los comerciantes los cuatro años pasados”, manifestó el funcionario, quien insistió en sus reparos a la gestión del anterior Ejecutivo.

La arremetida incluyó, además, críticas en materia de seguridad. El jefe de la cartera de Comercio calificó la administración de Petro como un “desgobierno” y aseguró que dejó al país en manos del narcoterrorismo.

Las declaraciones elevaron el tono de la confrontación política entre el actual Gobierno y el expresidente Petro, quien se ha visto envuelto en un escándalo los últimos días, por cuenta de las revelaciones de SEMANA.