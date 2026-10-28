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“Salió más bandido que los que estaban en la cárcel”: Federico Gutiérrez a Petro

El alcalde de Medellín se despachó contra el expresidente Gustavo Petro.

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Redacción Confidenciales
28 de octubre de 2026 a las 3:55 p. m.
Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.
Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Foto: Juan Sebastián Cruz/Presidencia

A propósito del megaoperativo contra la criminalidad en Medellín liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez estuvo en El Debate de SEMANA.

Alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Abelardo De La Espriella.
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En este espacio, Gutiérrez recalcó la diferencia entre el actual mandato y el gobierno del expresidente Gustavo Petro para hacerle frente a la criminalidad en la capital de Antioquia.

“Qué operativo iba a hacer si ese salió más bandido que los que estaban en la cárcel. Ese salió más bandido que todos los que estaban allá. Es que ese era el jefe de los bandidos. Dígame, ¿qué operativo iba a hacer si lo que había era un gobierno criminal?“, dijo Gutiérrez contra Petro en El Debate de SEMANA.

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