Habla el congresista que autorizó el ingreso de Matador al Congreso: “El verdadero escándalo”

Escándalo en el Congreso de la República, luego que en horas de la tarde de este miércoles, 28 de octubre, arribara al recinto el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, portando una pancarta en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Mientras algunos congresistas le pedían a Matador que se retirara del lugar, otros lo respaldaban su presencia en el recinto de Senado.

Ernesto Macías le envió mensaje a Jota Pe Hernández tras altercado con Matador en el Congreso

Si bien, en redes sociales empezó a circular información que daba cuenta que, quien supuestamente había autorizado el ingreso de Matador al Congreso había sido la senadora Isabel Zuleta, con el paso de las horas se estableció que no fue ella.

Así lo hizo saber el representante a la Cámara del Pacto Histórico Miguel Grisales, quien compartió un mensaje a través de su cuenta en X, en el que dijo que fue él quien autorizó dicho ingreso.

De acuerdo con Grisales, el caricaturista “no violó ninguna regla” tras haber ingresado al Congreso. Además, el representante a la Cámara justificó el actuar de Matador.

“El congreso es de la gente. Yo autoricé legalmente la entrada de @Matador000 y él no violó ninguna regla. El verdadero escándalo lo armó @JotaPeHernandez a punta de gritos, atropellando a nuestra compañera @ISAZULETA porque le incomoda ver en el recinto la exposición de @Matador000 que con una cartelera les mostró a los senadores el clamor de las víctimas del terremoto del Eje Cafetero que se preguntan: ¿Dónde está la plata de la reconstrucción? Además, @Matador000 es un compañero del Pacto Histórico”, dijo Grisales a través de un mensaje en X.

“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa entre al Senado a insultar a otra mujer?”

Por su parte, la senadora Zuleta dijo que, supuestamente, hubo censura contra el caricaturista.

“La censura siempre es un ataque a la democracia, la censura hoy llegó al Congreso de la República, el @SenadoGovCo impidió que un caricaturista se manifestara como ciudadano en la Plenaria. ¿Cuándo han sacado con Policía a un invitado de la derecha? ¿Solo por qué @Matador000 es crítico al Gobierno del ilegítimo Abelardo?“, manifestó en X la senadora Zuleta.