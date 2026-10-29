Por lo que hizo con la Policía, Jota Pe Hernández tira pulla a Isabel Zuleta: “Lo hace mucho la izquierda”

El senador Jota Pe Hernández lanzó una pulla contra la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por su actuación durante el procedimiento policial para retirar al caricaturista Matador de las instalaciones del Congreso.

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El legislador cuestionó que su colega invocara su condición de senadora durante el episodio y aseguró que ese tipo de comportamientos responde a una práctica que, según él, es frecuente entre sectores de izquierda.

“En Colombia es muy típica la frase ‘usted no sabe quién soy yo’, y esa frase la utilizan mucho estos señores de la izquierda cuando quieren enfrentarse a la Policía, como lo hizo ayer Isabel Zuleta”, afirmó Hernández durante una entrevista con SEMANA.

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Matador y Ana Lucía Pineda Foto: Semana

La controversia se produjo en medio del procedimiento para retirar a Matador del recinto legislativo, luego de que se solicitara su salida. Según la versión del senador, el presidente del Congreso ordenó que el caricaturista fuera retirado con apoyo de la Policía, después de que este se negara a abandonar el lugar.

Hernández sostuvo que Zuleta intervino durante el procedimiento y cuestionó que la senadora insistiera en su condición de congresista frente a los uniformados.

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En la imagen, Matador en el Congreso. Foto: A.P.I.

“Ella decía: ‘Revisen los videos’. Ella le decía: ‘Es que yo soy senadora, yo soy senadora’. Y cree que por esa condición entonces puede enfrentarse”, señaló.

El congresista aseguró que le advirtió a Zuleta que, a su juicio, estaba interfiriendo con la actuación de los uniformados. “Yo le dije: ‘Usted está obstruyendo un procedimiento policial’”, relató.

Durante la entrevista, Hernández también se refirió a las funciones de los uniformados asignados al servicio de los integrantes del Congreso y aclaró que los legisladores no tienen autoridad directa sobre ellos por el hecho de contar con esquemas de protección.

Matador en el recinto del Senado. Foto: Daniel Jerez

“La Policía lo que hace es prestar un servicio a los congresistas de protección, pero la Policía no le obedece a un congresista, sino que tienen que obedecer primero a su Código de Procedimiento, pero también a su comandante”, explicó.

Para el senador, la relación entre los legisladores y los uniformados debe estar marcada por el respeto y el reconocimiento de las competencias de cada uno, sin que la investidura parlamentaria se convierta en un argumento para interferir en los procedimientos policiales.

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“No somos jefes de la Policía. Sí, por supuesto que ellos nos prestan una protección, pero no porque estén en un esquema de protección al servicio de nosotros quiere decir que no estemos por encima de ellos ni ellos por encima de nosotros”, manifestó.

Hernández insistió en que la actuación de Zuleta no se ajustó a ese principio y aseguró que la discusión involucró a otros integrantes del Senado.