“Lo que está conociendo el país no se lo hubiese imaginado ni Gustavo Bolívar escribiendo una novela”

Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, congresista, habló con SEMANA. En el marco de la entrevista fue consultado por las más recientes declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en la administración del entonces mandatario Gustavo Petro.

La exfuncionaria ha elevado el tono de sus denuncias e incluso ha sugerido que su exjefe, el expresidente Petro, cometía diversas prácticas aberrantes. El exmandatario la ha desmentido.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno de Gustavo Petro

Petro responde a Angie Rodríguez por señalamientos de consumos y videos en su celular

Petro respondió a los señalamientos de Angie Rodríguez, su exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien indicó, entre otras cosas, que el exmandatario entraba a un baño de la Casa de Nariño a consumir la droga llamada tusi.

De igual manera, Rodríguez indicó que Petro tenía imágenes aberrantes en su celular. Según su relato, dichas imágenes se pueden definir como “la degradación” y, de acuerdo con lo que dijo, ella las vio. De hecho, instó a Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en Londres, a mostrarlas. Esta última negó tal versión.

En respuesta a estos señalamientos, el expresidente Gustavo Petro aseguró que él no es “esclavo” de esos comportamientos. “Angie Rodríguez dice que no presentará pruebas en público. Tendrá que presentarlas ante la #justicia. Nunca le di orden de hablar con paramilitares para atacar a nadie. Si ella le pidió algo así a Mancuso, fue decisión suya y responderá ante los jueces. Salió del gobierno por entregar puestos públicos a un heredero del paramilitarismo. Ha hablado de mi vida íntima, y lo que dijo es falso y absurdo. En mi celular nunca han existido fotos ni videos sexuales, y en mis oficinas jamás se consumieron drogas ni alcohol, no soy esclavo de nadie mucho menos de ninguna adicción”.

En medio de este cruce, el congresista Jota Pe Hernández señaló: “Es que es gracioso. Aquí nosotros nos tocó ver cómo Armando Benedetti denunció a Laura Sarabia, Laura Sarabia denunció a Angie Rodríguez, Angie Rodríguez denunció. O sea, entre ellos empezaron a denunciarse y nosotros nos convertimos en espectadores. Éramos la oposición y nosotros éramos quien debíamos denunciar y empezamos a ver cómo entre ellos empezaron a denunciarse”.

“Carlos Carrillo denunciaba, el otro funcionario Olmedo López denunciaba y entre ellos sacándose los trapitos al sol. Y vemos un Gobierno que terminó patas arriba, pero esta mañana yo decía: si logran probar lo que hoy está conociendo el país por boca, por ejemplo, de Angie Rodríguez, esto ya pasó pues a otro nivel, ya a un nivel que ni siquiera un escritor de películas habría imaginado”, agregó el congresista.

Jota Pe Hernández, senador, el 23 de octubre de 2026 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

“Angie Rodríguez diciendo que el (ex) presidente Petro tenía fiestas con niños vestidos de travestis. Angie Rodríguez y otros denunciando instrumentalización de 48 mujeres con contrato de OPS que si no accedían entonces les quitaban las OPS. Oye, eso no se lo hubiese imaginado ni Gustavo Bolívar escribiendo una novela. O sea, es una cosa impresionante que nos llevaría pues a tener un gobierno histórico solo comparado y un poco superado por el de Samper”, acentuó, al mencionar a Bolívar, libretista, excongresista y amigo personal de Petro.

Hernández se refirió a las declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, en la Comisión Segunda del Senado.

Aseguró que el Gobierno De La Espriella acudirá a la justicia para denunciar cómo el expresidente Gustavo Petro instrumentalizó a 48 mujeres que trabajaron en el Dapre.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, informó.

Y siguió: “Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

Carlos Ríos se dirigió a varios congresistas del Pacto Histórico, entre ellos Agmeth Escaf, a quien le dijo: “Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”.

La entrevista completa con el congresista Jota Pe Hernández:

La Comisión Segunda del Senado quedó en silencio durante varios segundos ante la magnitud de la denuncia del director del Dapre. Ríos no entregó nombres, pero, a juzgar por sus palabras, tiene documentadas las denuncias que radicará oficialmente ante la Fiscalía en los próximos días, según anunció.