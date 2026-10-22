Dicen en vivo qué ventajas hay detrás de la designación de Alejandro Ordóñez como nuevo MinInterior: “Que Dios los coja confesados”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció al país que Rodrigo Lara no va más como ministro del Interior y, en su reemplazo, llegará Alejandro Ordóñez, quien se venía desempeñando como embajador de Colombia ante la OEA.

Senadora del petrismo advirtió a Alejandro Ordóñez tras la salida de Rodrigo Lara: “Le anuncio”

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, dijo el jefe de Estado a través de X.

En El Debate de SEMANA, Christian Garcés, senador del Centro Democrático, dijo qué ventajas hay detrás de la designación de Alejandro Ordóñez como nuevo MinInterior.

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