Gustavo Bolívar, una de las caras más visibles del petrismo, se pronunció después de que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y anunciara a Alejandro Ordóñez como nuevo jefe de esta cartera.

Hasta el momento no están claros los motivos por los que se da este cambio, pero se produce después de lo ocurrido en el Congreso con el Presupuesto General de la Nación, que se cayó por un vicio de trámite.

Bolívar se pronunció acerca de la llegada del exprocurador a uno de los cargos más importantes del Gobierno y, en un corto mensaje, dejó en claro que no está de acuerdo con esto y tiró un duro dardo.

“El quema libros y perseguidor del progresismo, Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior”, escribió en su cuenta de X.

Por último, agregó en la publicación: “Firmes con la Inquisición”.