Gustavo Bolívar confesó qué le gusta de Abelardo De La Espriella: “Ojalá le vaya bien”

El exfuncionario e integrante del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, compartió sus impresiones respecto a las primeras decisiones y formas de gobernar de la nueva administración nacional, durante su participación en El Debate de SEMANA.

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La figura de oposición analizó tanto la personalidad como las políticas del jefe de Estado, marcando matices entre su estilo de trabajo y el impacto de sus propuestas en la sociedad.

Bolívar señaló que, si bien mantiene desacuerdos ideológicos profundos, valora la actitud de los líderes que muestran compromiso con sus tareas diarias, como lo hace De La Espriella.

En ese sentido, admitió de forma directa que el rasgo que más rescata del mandatario es su capacidad de trabajo constante y la energía con la que asume la agenda pública, reconociendo un rasgo de disciplina laboral en su rol. Bolívar comentó: “A mí me gustan las personas enérgicas, las personas que trabajan, y yo veo en él un hombre que trabaja”.

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Sin embargo, el exsenador fue enfático al cuestionar la estética y las posturas que ha proyectado el presidente De La Espriella en sus apariciones públicas. Bolívar hizo referencia a episodios polémicos como portar armas de fuego o encabezar puestas en escena en contextos de violencia, al asegurar que tales comportamientos no se ajustan a la dignidad ni a la investidura de un presidente de la República.

El exsenador comentó que El Debate, que pese a que tiene una idea de qué es lo que más le agrada de De La Espriella, hay otras cosas que le disgustan, comentando: “Las críticas todas a su estilo, el tema de caminar entre los muertos, de andar con una pistola un presidente de la República; hay muchas cosas que le podemos criticar”.

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Más allá de los aspectos simbólicos y de comportamiento, las críticas de Gustavo Bolívar se centraron en la formulación de las reformas que el presidente busca tramitar en el Congreso.

Según el exfuncionario, la orientación de los proyectos presentados hasta el momento no ofrece garantías de mejorar la situación social ni económica del país, especialmente en sectores vulnerables golpeados por la pobreza.

A pesar de sus reservas frente a la efectividad de estas iniciativas, el líder político descartó mantener una postura de oposición destructiva o mezquina frente a las decisiones oficiales.

Manifestó que la compleja realidad nacional exige desear el éxito de la gestión gubernamental, argumentando que un eventual fracaso de las políticas de Estado afectaría directamente a millones de colombianos que atraviesan dificultades.

Finalmente, Bolívar reiteró su deseo de que sus diagnósticos sobre el desempeño del Gobierno resulten equivocados con el paso de los meses, señalando que “ojalá le vaya bien” en su Gobierno al presidente De La Espriella, puesto que con su éxito muchas personas podrían salir adelante.