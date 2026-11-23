La hija de Gustavo Petro, Andrea Petro, insiste en asegurar que a su familia le fue reducido su esquema de seguridad, pese a que el vocero del gobierno Miller Soto rechazó esa versión este domingo.
“Hago responsable al actual Gobierno de cualquier cosa que pueda pasar a mí o a mi familia tras la decisión política de reducir drásticamente nuestros esquemas de seguridad. Están poniendo en riesgo nuestra integridad por caprichos políticos”
En otro trino, la hija del exmandatario arremete contra Soto “¡Ja! Qué vergüenza este señor. Si quiere, le doy cifras exactas y datos, porque parece que las explicaciones no llegan por iniciativa propia. Empezando por la UNP…¿Seguimos esperando respuestas o nos toca a punta de derechos de petición? No sea descarado".
Soto había rechazado sus afirmaciones sobre el desmonte del esquema de seguridad de su familia.
“Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira.Es absolutamente FALSO que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente Gustavo Petro. La orden del presidente Abelardo De La Espriella es que los esquemas de los expresidentes permanecen INTACTOS. Petro miente”.
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