El excandidato presidencial Iván Cepeda respondió a la solicitud del Gobierno De La Espriella a X para suspender la cuenta de Gustavo Petro.

MinTIC pide a X suspender la cuenta de Gustavo Petro por polémica publicación del expresidente

“El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo una solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia. La carta fue enviada hoy 22 de noviembre al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la Red Social X”, afirmó la entidad en una carta publicada este domingo.

Cepeda aseguró que “solicitudes despóticas como esta son propias de las dictaduras, señor De la Espriella. Usted no podrá silenciar a la oposición ni a Gustavo Petro”.

Y llamó de nuevo a la desobediencia civil, que fue el concepto que usó al perder las elecciones. “Seguiremos avanzando en la movilización, la preparación del Paro Nacional y la desobediencia civil”, dijo.