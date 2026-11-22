El presidente Abelardo De La Espriella le cumplió un particular deseo a un niño de Montería. Cuando el mandatario se encontraba en su región, el menor le pidió desde el tumulto una oportunidad laboral para su padre que estaba desempleado.

Presidente Abelardo De La Espriella cumplió promesa a la familia de la pequeña Helena tras el terremoto

“Señor presidente, necesito que a mi papá le dé un empleo”, le dijo el menor y el mandatario asintió; les dijo que de inmediato le entregaran la hoja de vida del hombre.

Dicho momento fue relatado por De La Espriella diciendo: “En Montería, un pequeño se me acercó con una petición que me llegó al corazón: conseguir una oportunidad de trabajo para su papá. Lo miré a los ojos y le di mi palabra de que haría todo lo posible por ayudarlo”.

Finalmente, el hombre obtuvo el trabajo en la Alcaldía de Montería

Fue el propio hombre acompañado de su hijo en un video que anunció el cumplimiento de la promesa del presidente. Juntos celebraron la nueva oportunidad familiar.

“Señor Presidente, gracias por el empleo para mi papá”, dijo el niño, y el padre se mostró agradecido con Dios, la vida, el presidente y el alcalde de Montería que le ayudaron para que tuviera su nuevo trabajo.

El presidente celebró este desenlace, asegurando que “la palabra se cumple”. “Poco después, ver a ese niño junto a su padre, agradecido porque hoy tiene un empleo, es una alegría inmensa”, apuntó el jefe de Estado.