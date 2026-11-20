En medio de una emotiva jornada en la ciudad de Cali, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le cumplió la promesa hecha a la pequeña Helena y a su familia, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias tras el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.

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Durante la entrega oficial del apartamento completamente dotado, el mandatario exaltó el heroísmo de los padres de la menor, quienes sacrificaron su propio patrimonio para socorrer a la comunidad durante la emergencia.

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Al recorrer las habitaciones junto al jefe de Estado, la niña reaccionó con sorpresa y alegría al descubrir su nuevo cuarto, exclamando: “¡Oh, mi cama! Gracias, presidente”.

Un reconocimiento al servicio de dos rescatistas en Cali

La historia de esta familia conmovió al país desde los primeros días posteriores al sismo, pues ambos padres estuvieron en la primera línea de atención humanitaria mientras su vivienda colapsaba.

Según relató el propio presidente De La Espriella al abrir las puertas del inmueble, la madre trabaja como socorrista en la Cruz Roja y el padre se desempeña como bombero, dedicándose por completo a rescatar a los damnificados el día de la tragedia.

El nuevo apartamento fue gestionado por el Gobierno nacional en alianza con la firma constructora Marbal, entregándose totalmente equipado para garantizar un reinicio digno.

“Aquí tenemos una historia maravillosa en la ciudad de Cali: cuando el terremoto ocurrió, ella, que trabaja en la Cruz Roja, y él, bombero, se dedicaron a ayudar a todos los afectados y perdieron su casa; hoy el Gobierno nacional, con Marbal, viene a darles el justo premio por ese esfuerzo y dedicación”, expresó el mandatario, dándoles la bienvenida a lo que denominó la Patria Milagro.

El compromiso de reconstrucción habitacional tras el 10 de agosto

La entrega del apartamento a la pequeña Elena materializa los compromisos adquiridos por el Ejecutivo durante su balance oficial del pasado domingo 15 de noviembre sobre la atención a los afectados por el movimiento telúrico.

En materia habitacional, el Gobierno ha asignado más de 35.000 millones de pesos en beneficios económicos individuales, dentro de un paquete global de 343.513 millones autorizados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El jefe de Estado reiteró que estas entregas tempranas marcan una diferencia frente a tragedias como la de 1999, asegurando que no descansará hasta poner el último ladrillo de la reconstrucción.