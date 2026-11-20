Luis Felipe Henao hace pocos días recibió la invitación por parte del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para desempeñarse como nuevo gerente del Fondo Milagro. El cual tiene la misión de avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió al país.

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Y en medio de una agenda de trabajo que lideró Henao este viernes 20 de noviembre en Risaralda, dio detalles de una decisión que tomó sobre el salario que devengará mientras lidera el Fondo Milagro.

“Vamos a tener tres temas misionales: eficiencia, celeridad y transparencia. Es importante que todos tengamos el compromiso de poder construir y no destruir, en este momento todos necesitamos construcción”, indicó Luis Felipe Henao.

Y agregó: “Voy a hacer un anuncio con todos ustedes: tengo que tener un sueldo, porque o si no, no podría viajar, no podría tener ARL, se haría mucho más difícil. Pero todo mi sueldo va hacer donado a la reconstrucción de Pereira, de Risaralda”.

“Eso será en mejoramiento, no es mucho pero algo ayudará. Estoy comprometido con Risaralda, que sé de las deficiencias que han pasado en Risaralda y que vamos a tomar decisiones rápido”, recalcó.

Y en otro mensaje, expresó: “Agradezco al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, por recibirnos y trabajar de la mano en este propósito que nos une: la reconstrucción”.

“Hoy llegamos a Pereira para escuchar, recorrer el territorio y acelerar lo que Colombia necesita: recuperar, reconstruir y devolverle la esperanza a miles de familias. Desde el Fondo Milagro, nuestra prioridad es clara: los resultados deben sentirse en la vida de las personas y traducirse en hechos”, indicó el gerente del Fondo Milagro.

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Hace varios días, Luis Felipe Henao afirmó en varios medios radiales: “Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, no superará los 8 millones de pesos, tampoco quiero hacer un acto de populismo y después no poder firmar un documento. Lo que sí le puedo señalar es que será un sueldo totalmente austero, un sueldo que esté en línea con la empatía que tiene que estar un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo y los sueldos de las personas que me acompañan estarán en la misma línea”.