“No voy a descansar”: Abelardo De La Espriella envía mensaje a los damnificados por el terremoto en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance de las acciones adelantadas por su gobierno para atender a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y avanzar en la reconstrucción de los territorios impactados por la emergencia.

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Durante una alocución, el mandatario informó que, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han autorizado más de $343.513 millones para entregar apoyos económicos a las personas damnificadas.

Abelardo De La Espriella, presidente de la República. Foto: Presidencia

“No voy a descansar hasta que se ponga la última piedra, el último ladrillo”, afirmó al señalar que el objetivo es que las personas que perdieron sus viviendas puedan recuperar sus hogares y retomar sus proyectos familiares.

En materia de vivienda, De La Espriella indicó que se han asignado beneficios económicos individuales por más de $35.000 millones. Además, aseguró que el Gobierno proyecta la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de otras para atender las necesidades habitacionales de los damnificados.

"A los damnificados por el terremoto les digo que no voy a descansar hasta que se ponga la última piedra, el último ladrillo, confíen, porque en medio de tanto problema y adversidad vamos a reconstruir los territorios afectados": presidente De La Espriella. Vea más: https://t.co/xYj84EHD1q — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

El mandatario también se refirió a las medidas para apoyar la actividad económica en las zonas afectadas. En ese sentido, informó que se han adelantado programas de subsidios para pequeños y medianos empresarios y que se abrió una convocatoria de apoyo al pago de nóminas por más de $36.000 millones, con el propósito de proteger el empleo formal.

El inicio del presente mandato fue dramático. El lunes 10 de agosto, el primer día hábil del cuatrienio, un terremoto de 7,4 sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. Foto: Getty Images

“Una tragedia no solamente destruye casas; también golpea los negocios de toda una vida, las oportunidades de trabajo y el sustento diario de miles de familias”, manifestó durante su intervención.

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Al comparar el proceso actual con la reconstrucción posterior al terremoto de 1999, el jefe de Estado afirmó que en aquella emergencia la primera construcción de una vivienda tardó más de un año. En contraste, sostuvo que su administración comenzó a entregar casas desde las primeras etapas de atención de la tragedia.

De La Espriella reconoció que durante la ejecución de los programas se han presentado dificultades, las cuales atribuyó a las condiciones de escasez y adversidad que enfrenta el proceso. No obstante, aseguró que su gobierno continuará trabajando y que hará los ajustes necesarios cuando se presenten inconvenientes.