“En mi Gobierno todos los funcionarios están en periodo de prueba”: la advertencia del presidente De La Espriella

Durante la alocución donde entregó un balance de sus primeros 100 días de gestión al frente del país, el presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje contundente sobre la ética y el nivel de exigencia que regirán la administración pública bajo su mandato.

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Entre sus declaraciones sobresale una advertencia directa que hizo a todo su equipo de trabajo: “En mi gobierno, todos los funcionarios están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto del año 2030”.

Esta frase resume, según el jefe de Estado, una filosofía de gobierno que busca romper con las viejas prácticas de la política tradicional y priorizar el rendimiento y el compromiso con la patria.

El mandatario colombiano reveló que ha tenido que nombrar a más de 6.000 funcionarios en diferentes cargos del Estado, un proceso que describió como “sumamente dispendioso”, debido a que él mismo se ha encargado de entrevistar a los candidatos para asegurar que las dependencias queden en las mejores manos, tanto a nivel profesional como humano.

Aunque el 99,9 % de estos nombramientos ha resultado exitoso, según las declaraciones del mandatario, De La Espriella señaló que no ha vacilado en remover de inmediato a aquel pequeñísimo porcentaje de funcionarios que no comprendió la responsabilidad y el honor de su cargo.

El presidente de la República enfatizó que todos los servidores públicos deben concentrarse exclusivamente en cumplir el mandato del pueblo, advirtiendo que no hay tiempo que perder ni espacio para buscar privilegios o administrar excusas.

“Necesitamos servidores públicos que entiendan que el privilegio de servir a Colombia exige entrega, devoción, disciplina, resultados, sacrificio”, señaló el jefe de Estado durante su alocución presidencial.

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Para sustentar este modelo basado en las capacidades y no en las influencias, De La Espriella se refirió al Banco de Talentos que se instauró desde que fue electo en las urnas.

Esta iniciativa, que ya registra 327.083 personas inscritas en sus primeros 100 días, busca que el acceso al servicio público dependa del mérito y la preparación, y no de recomendaciones políticas o “palancas”.

Hasta el momento, de acuerdo con las cifras del mandatario, 615 personas se han posesionado en cargos de 177 entidades estatales, incluyendo 36 en alta dirección y 199 en posiciones de dirección, subdirección y jefaturas.

Así mismo, manifestó que se han convocado procesos transparentes para jefes de control interno con 384 aspirantes y se recibieron 4.184 postulaciones para 14 vacantes de Procolombia en el exterior.

A pesar de los avances en los primeros 100 días, el mandatario reconoció que el país no está completamente arreglado y que un desastre de tal magnitud no se resuelve en tres meses.

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“No vengo a decirles que Colombia ya está arreglada, sería mentira. Sé que nos falta muchísimo por hacer, pero tampoco se puede resolver todo este desastre en tres meses”, manifestó.

De La Espriella indicó que todavía hay muchos desafíos en seguridad, salud, infraestructura, empleo y lucha contra la corrupción.

Vea la alocución completa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella: