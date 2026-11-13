Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, dice en público su salario y habla del Fondo Milagro

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, está en Bogotá. Su presencia obedece al anuncio de una donación millonaria del empresariado al departamento, con la condición de invertirlo en vías.

Durante su estadía en la capital, la gobernadora fue consultada por el anuncio del presidente, Abelardo De La Espriella, de frenar los salarios de las personas que integran el Fondo Milagro, a cargo de atender las necesidades de los colombianos tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Estos son los millonarios salarios del Fondo Milagro que provocaron la desautorización y molestia del presidente De La Espriella

“¿Usted cuánto se gana, le parece alto el salario de este Fondo Milagro?”, le preguntaron al aire a congresista y así respondió

El Fondo Milagro ha estado en controversia: por un lado, el presidente Abelardo De La Espriella desautorizó que sus integrantes se hayan puesto salarios muy elevados; por otro, se le ha exigido más celeridad, toda vez que han pasado tres meses desde que tuvo lugar el movimiento telúrico.

Sobre este último reclamo, el vicepresidente José Manuel Restrepo, en diálogo con SEMANA, respondió. En cuanto al tema salarial del Fondo Milagro, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba señaló: “Es una discusión que el país hoy tiene. Creo que los sueldos en este país son muy variables y no entiendo muy bien cuál es el criterio. Por ejemplo, creo que los gobernadores no ganamos lo suficiente”.

Los salarios de los integrantes del Fondo Milagro, informados por la senadora Kamelia Zuluaga tras realizar un derecho de petición Foto: Foto de @Zuluagakame en X

“Yo gano 14 millones. Eso gano yo. Y si el presidente ya tomó decisiones en torno a los sueldos, pues es un tema de criterio administrativo, finalmente es el jefe. Creo que lo importante con el Fondo Milagro es que sean quienes sean los funcionarios o las funciones que se hayan definido en ese ese listado de personas que están al servicio de que eso funcione, pues funcione. Y hoy nosotros, por ejemplo, en el departamento del Choco tenemos una gran expectativa de que, en efecto, funcione porque dependemos de la misionalidad que se le ha encargado al Fondo Milagro en muchos temas muy importantes, como por ejemplo las demoliciones, como el tema de vivienda nueva, como el tema de reparaciones de mejoramiento de vivienda y algunos otros que tenemos la expectativa”, dijo, en diálogo con la emisora Blu Radio.

Al consultarle si el Fondo Milagro está funcionando para su departamento, tres meses después del terremoto, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, respondió: “Sí, debo decirle que sí, yo debo decirle que yo tengo una comunicación permanente con el gerente del Fondo Milagro. Tengo una comunicación permanente con el equipo de trabajo, al menos dos funcionarios que se han dispuesto para hablar conmigo, yo creo que a diario. Yo ya he presentado formalmente los proyectos que me correspondía presentar, me los pidieron, los presenté. Yo lo que espero ahorita es obviamente que esto pueda avanzar”.

“A mí se me ha informado que ya hay dos articulaciones con municipios. El municipio de Quibdo y el municipio de Unión Panamericana para las demoliciones, sobre todo las controladas, edificaciones que, por ejemplo, la Gobernación comenzó con el Ejército a hacer con maquinaria en los barrios.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, hablando sobre la reconstrucción del departamento. Foto: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

Nosotros nos encargamos de los insumos y del funcionamiento del proceso, pero es nuestro Ejército Nacional, con el Batallón de Ingenieros, quien lo hace. Hay otras edificaciones que no se pueden hacer con maquinaria. Son edificios grandes que, para evitar que sea una acción con daño, requieren una demolición controlada. En eso ya están, me informaron en dos municipios", agregó la mandataria, al indicar que son 4.000 las edificaciones afectadas en el departamento.

“Está en el Fondo Milagro el ministro de vivienda y Argos en la primera piedra esta tarde del proyecto Unión Panamericana, que van a ser viviendas del grupo de 500 viviendas de Argos que se van a reconstruir de manera total, justamente en este municipio”, explicó. “La ayuda humanitaria de emergencia, se entregó una primera ronda, hay que decir, gracias a Colombia. Gracias a la solidaridad de este país, que mandó ayuda humanitaria, no de lo que le sobraba, sino de lo que tenía. Logramos abarcar el 100% del territorio. Hoy con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo vamos a comenzar la segunda entrega, ahora sí, con ayudas enviadas por la Unidad que ya están llegando a partir de esta semana y que además requerirán apoyo logístico de la Unidad. Segundo, los subsidios de arrendamiento, los que se entregan por tres meses a las familias que han sido integradas al RUT, al Registro Único de Damnificados por parte de las alcaldías”, explicó.

“Y nosotros en la Gobernación del Choco arrancamos un piloto que también hemos propuesto al Fondo Milagro que nos ayude a ampliar porque obviamente la plata no alcanza. Y es que con los recursos de la Gobernación un mejoramiento de vivienda. ¿Cuántas tenemos que reparar? 30.000. Ese número no es chiquito y menos en el Chocó“, aseveró, al indicar que en su departamento nadie está durmiendo en la calle tras el movimiento telúrico.

“Es muy atípico que ocurriera porque en Chocó somos una comunidad. Y el sentimiento de comunidad no permite que así seamos 20 en la casa, no durmamos en la casa entre todos en familia o en comunidad. Pero sí hay todavía personas en los albergues que justamente debería resarcir el tener el subsidio de arrendamiento, porque para eso es, para que uno pueda buscar una vivienda. Solo que, en particular, en mi departamento, ya había un déficit habitacional. Quiere decir que en un lugar donde no habían viviendas excedentes para arrendar, si encima se destruyen o se averían las pocas que habían para arrendar, pues obviamente la gente aún con el subsidio en la mano, pudiera no estar encontrando viviendas eh ofertadas”, acentuó.