Habitantes de Ciénaga, Magdalena, llevaron aguas negras hasta la Alcaldía en señal de protesta

La comunidad reclama soluciones a las fallas del alcantarillado y exige respuestas a la empresa prestadora del servicio.

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Una protesta que llevó el problema hasta la Alcaldía

Una protesta poco convencional llamó la atención en Ciénaga, Magdalena.

Esta vez, los reclamos de la comunidad no llegaron únicamente en forma de pancartas o consignas.

Varios habitantes decidieron cargar baldes y cubetas llenos de aguas residuales y llevarlos hasta la Alcaldía municipal, donde arrojaron el contenido como una manera de mostrar las condiciones que, aseguran, deben soportar a diario.

La manifestación fue protagonizada por residentes de los barrios Kennedy, Las Delicias y Abajo, quienes denuncian que los problemas del alcantarillado se han convertido en una situación recurrente.

Según los habitantes, los rebosamientos de aguas negras afectan los alrededores de sus viviendas y deterioran sus condiciones de vida.

La escena, que muchos podrían calificar de insólita, refleja el nivel de inconformidad de los vecinos.

Su intención fue llevar hasta las instalaciones municipales una muestra del problema que, según reclaman, no ha tenido una solución definitiva.

Detrás de la particular forma de protestar hay una exigencia concreta: que se atiendan las fallas del sistema de alcantarillado y se ponga fin a los rebosamientos que afectan a distintos sectores de Ciénaga.

Los residentes también cuestionan la gestión de Operadores de Servicios de la Sierra, empresa encargada de la prestación del servicio, y piden respuestas sobre las medidas que se están tomando para atender la situación.

El malestar de la comunidad está relacionado con las aguas residuales que, según sus denuncias, terminan acumulándose cerca de las viviendas, generando malos olores y preocupación por las condiciones sanitarias del entorno.

Con baldes de aguas negras protestaron los habitantes de Ciénaga frente a la Alcaldía, por las fallas del alcantarillado. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/D77gnS2eWY — Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2026

La empresa anunció una mesa de trabajo

Frente a los reclamos, el gerente de Operadores de Servicios de la Sierra, Marcos Quintero, explicó que las condiciones topográficas de sectores como Barrio Abajo dificultan el manejo de las aguas residuales, pues se encuentran por debajo del nivel de otras zonas del municipio.

Esta situación, señaló, favorece las acumulaciones cuando se presentan lluvias.

El directivo también indicó que la empresa cuenta con equipos de succión y presión para atender los rebosamientos y mitigar sus efectos.

Los cienagueros protestaron con baldes de agua sucia en las instalaciones de la Alcaldía. Foto: Imágenes redes sociales

Además, anunció una mesa de trabajo para este viernes 13 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, con participación de la Alcaldía, la Secretaría de Infraestructura y representantes de la comunidad.

El encuentro busca revisar las dificultades que enfrentan los barrios afectados y establecer acciones frente a las reclamaciones de los residentes.