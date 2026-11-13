Puestos de tinto ocultaban una red ilegal: así cayó V-For; uno de los criminales fue encarado por De La Espriella

La Policía Nacional capturó a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado V-For, señalado de dedicarse al microtráfico y al sicariato en el centro de Bogotá. Entre los detenidos hay ocho hombres y dos mujeres, dos de ellos de nacionalidad venezolana.

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El resultado se produjo durante la operación Kratos, en la que uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de Inteligencia Policial (Sipol), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron 26 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Bosa y Los Mártires, así como en el municipio de Chía, Cundinamarca.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo fue resultado de nueve meses de investigación, durante los cuales se recolectaron pruebas, interceptaron comunicaciones, analizaron videos y fotografías y llevaron a cabo entrevistas y declaraciones para establecer el funcionamiento de la organización.

Las autoridades identificaron que el principal punto de operación de esta banda era en el barrio Santa Fe, entre las calles 19 y 24, y desde la Avenida Caracas hasta la carrera 17. Allí, presuntamente, distribuían sustancias alucinógenas mediante la modalidad de pasamanos, principalmente en la zona de tolerancia.

Una de las particularidades de esta estructura era que utilizaba puestos de venta de tintos, chazas, vendedores ambulantes y bares como fachada para almacenar y comercializar las sustancias.

Entre los estupefacientes que distribuían estaban marihuana en cigarrillos, clorhidrato de cocaína, tusi y bazuco, con precios que oscilaban entre los 5.000 y los 60.000 pesos. Con estas actividades generaban rentas criminales de más de 250 millones de pesos.

La Policía también atribuyó a esta organización seis homicidios, que estarían relacionados con disputas por el control territorial y ajustes de cuentas. Según la información entregada por la institución, los asesinatos presuntamente se cometían en establecimientos y propiedades de integrantes de la estructura.

En algunos casos, las víctimas habrían sido desmembradas y sus cuerpos trasladados en carretas para abandonarlos en sectores aledaños.

Entre los capturados se encuentra alias Yimmy, señalado como cabecilla de la organización; alias El Diablo, quien presuntamente se desempeñaba como jefe de sicarios y encargado de la seguridad de los líderes; y alias Mailo, criminal que se mostró con una actitud desafiante cuando el presidente, Abelardo De La Espriella, lo encaró.

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Este último también sería el presunto responsable del lanzamiento de una granada frente a un bar del barrio Santa Fe, hecho que dejó una persona de 70 años muerta y otras nueve heridas. Otro de los detenidos es alias Becerro, que según las autoridades, administraba una de las zonas de expendio.

La Policía informó que nueve de los capturados registraban anotaciones por delitos como concierto para delinquir, lesiones personales, homicidio, amenazas, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Los 10 fueron puestos a disposición de la autoridad competente y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.