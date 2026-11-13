El panorama del tiempo en Colombia tendrá cambios a lo largo de este viernes 13 de noviembre.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé una mañana con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, advierte sobre un incremento de la nubosidad y lluvias de diferentes intensidades durante la tarde y la noche, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Amazónica, Andina y Caribe.

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¿En qué regiones de Colombia lloverá este viernes?

De acuerdo con el pronóstico nacional del Ideam, las precipitaciones más significativas se concentrarán en la región Amazónica, sectores de la región Pacífica, el centro de la región Caribe, el norte de la región Andina y el oriente de la Orinoquía.

En la región Caribe, la mañana transcurrirá mayormente seca.

Sin embargo, durante la tarde y la noche se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada en Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba.

En el sur de La Guajira también podrían presentarse precipitaciones, aunque de menor intensidad.

Para la región Andina se pronostican condiciones secas durante buena parte de la mañana.

La situación cambiará en horas de la tarde y la noche, cuando se esperan lluvias ligeras a moderadas en sectores de Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, sur del Huila, oriente de Boyacá y Cundinamarca.

Los mayores acumulados de precipitación en esta región se concentrarían en Santander y Antioquia, por lo que estos departamentos tendrán especial protagonismo en el pronóstico de lluvias.

La región Pacífica continuará presentando las condiciones meteorológicas más inestables del país.

El Ideam estima precipitaciones moderadas y localmente fuertes en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las lluvias tendrían mayor presencia en áreas cercanas al litoral Pacífico y en las estribaciones de la cordillera Occidental.

En la Amazonía también se esperan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de probabilidad de actividad eléctrica en sectores de Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y el oriente de Caquetá. En Putumayo y el occidente de Caquetá podrían registrarse lloviznas.

Por su parte, en la Orinoquía predominará el tiempo seco en buena parte de Arauca y Casanare.

Los mayores acumulados de lluvia se prevén en sectores de Vichada y Meta, aunque no se descartan lloviznas y precipitaciones ligeras dispersas, principalmente hacia las zonas de piedemonte.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones mayormente estables, con predominio de tiempo seco y escasa nubosidad durante gran parte de la jornada.

Cielo nublado con lluvias en la capital. Foto: SEMANA

¿Cómo estará el clima en Bogotá este viernes?

El pronóstico para Bogotá, elaborado en el marco del convenio entre el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), señala que la capital tendrá una jornada con predominio de tiempo seco.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias significativas.

Para la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará parcial a mayormente nublado.

Aunque se mantendrán las condiciones secas en buena parte de la ciudad, no se descarta la posibilidad de lloviznas dispersas en el occidente, especialmente en las localidades de Suba, Fontibón y Engativá.

La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 20 °C. En horas de la noche se espera nuevamente cielo parcialmente nublado y tiempo seco.