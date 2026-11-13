Esto es lo que se sabe de un atentado terrorista contra una patrulla de la Policía en Cali

La noche del jueves 12 de noviembre hubo momentos de pánico en Cali, Valle del Cauca, luego de que una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana fuera atacada con explosivos muy cerca de la Escuela de Carabineros, ubicada en la comuna 20.

Atentado terrorista en Cali: lanzan explosivo al paso de una patrulla de la Policía

De acuerdo con la información que se ha conocido, hombres lanzaron una granada al paso del vehículo por esta zona de la capital del Valle. Aunque el sonido de la explosión fue fuerte y reportaron disparos, la Policía informó que no hubo heridos, solo daños materiales.

Desde la alcaldía de Cali rechazaron este tipo de actos violentos en contra de los integrantes de la Fuerza Pública, quienes adelantan operativos de seguridad y operaciones contra los grupos armados.

“La Administración Distrital rechaza el atentado terrorista contra uniformados de la Policía Metropolitana de Cali ocurrido en la noche de este jueves 12 de noviembre en inmediaciones de la Escuela de Carabineros, comuna 20”, señaló la Alcaldía.

Asimismo, las autoridades entregaron detalles sobre la modalidad utilizada para ejecutar el ataque contra los integrantes de una de las unidades especializadas de la institución.

“La explosión fue ocasionada por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales GOES, sin dejar personas heridas”, precisó la Administración Distrital.

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Tras conocerse la situación, el secretario de Seguridad de Cali y el subcomandante de la Policía Metropolitana se desplazaron hasta el lugar de los hechos para verificar lo sucedido y acompañar las labores de seguridad desplegadas en la zona.

En el sector adelantaron los protocolos antiexplosivos correspondientes, con el propósito de descartar riesgos adicionales y garantizar las condiciones necesarias para restablecer la movilidad.

La Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya con información que permita identificar y localizar a quienes participaron en el atentado.

“La Alcaldía de Cali invita a la ciudadanía a reportar a la línea 123 cualquier información que pueda dar con la captura de los responsables de este atentado”, indicó la Administración Distrital.