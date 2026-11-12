Fico Gutiérrez reveló qué pasó con el agresor de un agente de tránsito: “no aguantó la presión”

El pasado viernes, un joven intimidó a un agente de tránsito de Medellín y lo encaró al punto de amenazarlo con un arma cortopunzante, según los videos que circulan.

La evidencia gráfica muestra el momento exacto en el que el hombre se enfrentó a la autoridad y, exactamente, en la Carrera 53 con Calle 46, arremetió contra el agente tras acusarlo de hacerlo caer de su moto días atrás.

Motociclista intentó evadir un retén y terminó en el suelo tras un bolillazo

La Secretaría de Movilidad detalló que el procedimiento que citó el joven tiene que ver con una inmovilización de su moto el pasado 31 de octubre, cuando las autoridades adelantaban controles por rodadas ilegales de Halloween. Según el reporte oficial, le habrían inmovilizado la moto e impuesto un comparendo por conducir sin licencia.

Aunque no se volvió a mencionar nada sobre este hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sorprendió en la noche de este jueves, 12 de noviembre, cuando reveló que el sujeto ya estaba bajo el control de las autoridades.

El joven se entregó en la estación de la policía de La Candelaria

“Empezamos a identificarlo desde ese día (el viernes) y sabemos quién es: Damián Barrientos no aguantó la presión, porque hasta su vivienda llegó la policía y él sabía que lo estábamos buscando. Pues les cuento que hoy él mismo se tuvo que presentar a la Estación de La Candelaria de la policía”, relató el alcalde.

Federico Gutiérrez. Foto: Colprensa.

Además, detalló que al joven se le impuso un comparendo y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía, luego de ser denunciado el pasado viernes por agresión a servidor público y por intento de homicidio.

Con este caso, el alcalde le quiso enviar un mensaje a estos personajes: “Nadie está por encima de la ley; en Medellín queremos y respetamos a nuestros servidores públicos, y no vamos a permitir que los agredan, menos cuando lo único que están haciendo, es su trabajo”.