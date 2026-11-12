Capturado falso sacerdote con tusi y arma de fuego: además, se iba de hoteles sin pagar

La Policía del municipio de Rionegro, en Antioquia, oficializó el pasado sábado, 7 de noviembre, la captura de un hombre señalado de hacerse pasar por sacerdote para ganarse la confianza de distintos ciudadanos y, presuntamente, hurtarlos.

Falso sacerdote en Medellín quedó al descubierto: bendecía carros por dinero y provocaba trancones

El hombre, de 36 años y abogado de profesión, es señalado de presentarse como sacerdote en distintas ciudades del país para conseguir alojamiento en hoteles y marcharse sin cancelar la cuenta.

Al hombre, que vestía un clériman, el cuello clerical que utilizan los sacerdotes, le hallaron un arma traumática, munición y ocho papeletas de tusi al momento de la captura.

Las autoridades empezaron hace meses un seguimiento especial sobre el hombre, debido a que había varios reportes en su contra, sobre todo en el Oriente antioqueño, por supuestos actos que ocurrían en serie. Al parecer, su manera de ganarse la confianza de los hoteles era precisamente su vestimenta de cura.

La captura ocurrió el pasado fin de semana, durante acciones de control adelantadas por la Estación de Policía de Rionegro, como parte de la estrategia Juntos por Antioquia, con registros preventivos y solicitudes de antecedentes a personas y vehículos.

El hombre, que fue detenido con un arma traumática de 9 milímetros y cuatro cartuchos, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Un fiscal de turno que dictaminaría el futuro del falso cura.

El falso sacerdote se ubicaba en la avenida Regional para bendecir vehículos a cambio de dinero. Foto: Montaje Semana con fotos de X: @ColombiaOscura / Getty Images

Este no es el primer caso de un falso sacerdote que se aprovechaba de una imagen religiosa para beneficiarse de algún modo.

El 30 de agosto se conoció la historia de un falso sacerdote que, también en Antioquia, cobraba dinero a miembros de una comunidad religiosa por bendecir vehículos.

El 16 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializó la captura y posterior deportación de 17 ciudadanos venezolanos que fueron devueltos a su país por distintos antecedentes penales. Uno de ellos se hacía pasar por cura para, presuntamente, estafar a creyentes católicos.