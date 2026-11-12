Más allá de tristes situaciones que obligan a la ciudad a mejorar en materia de seguridad y de circunstancias lamentables que exigen siempre mejores protocolos de respuesta, lo que vivió Medellín durante octubre fue un alivio para el sector gastronómico de la ciudad, que atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga) destacó el efecto de festivales, ferias y encuentros internacionales en la demanda de restaurantes, bares y cafés, tanto en las zonas cercanas a los escenarios como en los principales corredores gastronómicos de la ciudad.

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De acuerdo con un sondeo entre establecimientos afiliados en Medellín, las ventas durante los fines de semana en los que se realizaron eventos de relevancia internacional aumentaron en promedio 28 por ciento frente a un fin de semana regular, con mayor impacto en Laureles-Estadio, El Poblado y Provenza.

El año más difícil desde la pandemia

El buen comportamiento de la demanda durante los eventos contrasta con la situación del sector a lo largo del año. El empleo formal en restaurantes se ha reducido cerca de 28 por ciento, unos 327.000 puestos de trabajo, y los costos no dan tregua: la materia prima pasó de representar cerca del 35 por ciento del valor de un plato a 43 por ciento, y la nómina, de 25 a 37 por ciento más. Por cada 100.000 pesos que factura un restaurante, cerca de 80.000 mil se destinan a ingredientes y personal.

“De todos los años postpandemia el 2026 ha sido realmente, el más difícil para el sector, con resultados menores a los esperados y costos más difíciles de sostener”, afirmó Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acoga.

En Medellín, a la presión de costos se suma una inflación de 7,04 por ciento en septiembre, por encima del 6,29 por ciento nacional, y un comportamiento más débil del turismo: la ocupación hotelera promedió 59 por ciento en el primer semestre, 6,6 puntos porcentuales menos que un año atrás, y el gasto con tarjetas extranjeras cayó 18,2 por ciento, de acuerdo con cifras del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento y Credibanco.

“Un restaurante, por el mismo esfuerzo que hacía hace cinco años, recibe la mitad del ingreso y los costos siguen subiendo”, señaló Gómez París, quien también ha advertido sobre el cambio en los hábitos de consumo: “Las personas en los horarios de su trabajo, si ya salían a almorzar a un restaurante, hoy están llevando la lonchera a la oficina”.

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Octubre al rescate

Más allá de los titulares que dominaron el festival EDC en su primera edición, que no se fijaron tanto en la música como en lo externo y lamentable, el Electric Daisy Carnival reunió a más de 94.000 asistentes los días 10 y 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con una proyección de más de 47.000 visitantes internacionales. El Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento estimó un impacto económico de 37,1 millones de dólares y 61.000 empleos directos e indirectos, con efectos positivos en comercio, alojamiento, transporte, restaurantes y gastronomía. El festival coincidió con el puente festivo y con otros eventos de ciudad como el Festival Internacional Altavoz, lo que amplió el flujo de visitantes durante ese fin de semana.

Además, entre el 29 y el 31 de octubre, Plaza Mayor recibió la novena edición de Colombia Travel Expo, la feria de turismo organizada por Cotelco Antioquia, con más de 400 stands, más de 4.500 citas de negocios programadas y expectativas comerciales superiores a 45.000 millones de pesos. La feria incluyó además una terraza gastronómica con sabores y tradiciones de las regiones del país.

Ritvales 2026 también sumó al octubre que le dio algo de aire a un sector azotado. Foto: Ritvales

Por ultimo, el festival de música electrónica Ritvales cerró el mes con su edición 2026, el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Parque Norte. Su edición anterior dejó una derrama económica estimada de 52.000 millones de pesos para la ciudad.

“Cuando Medellín recibe un gran evento, los restaurantes lo sienten de inmediato: más mesas ocupadas, más turnos para nuestros trabajadores y más compras a proveedores locales. En un año tan difícil como este, esos fines de semana son un respiro para miles de negocios que están resistiendo”, afirmó Gómez París.

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Medellín, ciudad de grandes eventos

Acoga hace un llamado a la Alcaldía de Medellín, a los organizadores y a las autoridades para mantener y fortalecer la agenda de grandes eventos en la ciudad, con las condiciones necesarias para que se realicen de manera segura y en articulación con la oferta gastronómica local. El gremio propone, entre otras acciones, incluir a los restaurantes en las estrategias de promoción y bienvenida a los visitantes, y coordinar con el sector la información sobre fechas y flujos esperados para que los establecimientos puedan prepararse.

“Los grandes eventos no resuelven por sí solos la crisis del sector, pero sí demuestran que cuando la ciudad atrae visitantes, la gastronomía responde. Necesitamos que Medellín siga apostándole a ser escenario de eventos de talla mundial y que los restaurantes hagamos parte de esa apuesta”, concluyó el presidente ejecutivo de Acoga.