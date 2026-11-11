La cultura mexicana llegará al corazón de Bogotá con música, comida y artesanías este puente festivo

La Plaza de Bolívar será escenario de un encuentro con las tradiciones mexicanas el próximo 14 y 15 de noviembre. Durante el fin de semana se realizará la segunda edición del festival México en el corazón de Bogotá, una iniciativa cultural y gastronómica que reunirá emprendimientos, música, artesanías y expresiones tradicionales del país norteamericano. La entrada será gratuita.

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En esta ocasión, el estado de Querétaro y el municipio de Santiago de Querétaro serán los invitados de honor. La programación contará con más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales, locales e internacionales, que ofrecerán platos y productos inspirados en la tradición mexicana. También habrá altares del Día de Muertos, mariachis y agrupaciones tradicionales.

El festival hace parte de la estrategia Sabor Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y es resultado de una alianza con la Embajada de México en Colombia, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo y el Instituto para la Economía Social (IPES).

Uno de los componentes de esta edición será la participación de diez emprendimientos liderados por mexicanos que viven en Bogotá. Además, el programa Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presentará expresiones artísticas y tradiciones del país, entre ellas el Día de Muertos, a través de una instalación denominada ‘La ofrenda’.

Frente a la representación mexicana, la embajadora del país en Colombia, Martha Patricia Ruiz, le mencionó a SEMANA que “nos sentimos honrados de que aprecien tanto nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestras artesanías. Van a poder encontrar algo muy bueno de la cultura mexicana este fin de semana”.

Adicionalmente, destacó que “Querétaro es una ciudad colonial espectacular, de las más hermosas que tenemos en México, los invitamos a conocer un pedazo de ella y aprovechar también para reconocer su gastronomía”.

Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá; Martha Patricia Ruiz, embajadora de México en Colombia; Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá; Juliana Toral, subdirectora de Intermediación Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito; Alan Villeda, chef mexicano invitado. Foto: Instituto Distrital de Turismo - API

Por su parte, el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, subrayó el impacto de los festivales En el corazón de Bogotá, los cuales han sido fundamentales para construir hermanamientos con más de 16 embajadas. Eso sí, reconoció que la feria más esperada es México en el corazón de Bogotá.

“Colombia tiene una hermandad histórica con México y quienes aman la cultura mexicana, su gastronomía, cultura y música podrán disfrutar de maquillaje inspirado en el Día de Muertos, las mejores expresiones musicales del cancionero popular mexicano, artesanías y distintas manifestaciones culturales que se pondrán en escena en esta apuesta para que Bogotá pueda ser una puerta de Colombia al mundo y podamos construir estos hermanamientos y colaboraciones culturales, sobre todo con países y culturas en donde tenemos tantas coincidencias”, comentó.

También aclaró que Sabor Bogotá, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, está realizando un trabajo exhaustivo para destacar las propuestas de emprendedores colombianos, con el fin de sacar adelante diversos proyectos gastronómicos y darle un empujón a las propuestas locales.

La música será protagonista los dos días. El sábado 14 de noviembre, las presentaciones comenzarán a las 11:00 a. m. con The Essential Sound. También estarán la Agrupación Ímpetu, el Mariachi Juvenil, la Orquesta Sinfónica de la Policía, Mariachi Monterrey, Grupo Frontera Norte, el Mariachi de la Policía Nacional y Mariachi Los Toritos.

El domingo 15, la programación incluirá a Mariachi México México, Agrupación Palo Rojo, Agrupación Norteño, Eduardo Olivera y su Mariachi, el Mariachi de la Policía Nacional y la Banda Continental de Mazatlán. Las actividades comenzarán a las 11:15 a. m. y finalizarán a las 9:00 p. m.

De acuerdo con Juliana Toral, subdirectora de Intermediación Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, el año pasado asistieron alrededor de 13 mil personas al Parque de los Periodistas para la primera edición. Por eso este año se trasladaron a la Plaza de Bolívar, “el verdadero corazón de Bogotá”.

La meta es que el festival crezca. “Estamos esperando alrededor de unas 20 mil personas, pero lo importante es que la gente sepa que tiene un espacio para disfrutar, para conocer y para apoyar el talento local”, afirmó Toral.