Pasajeros de TransMilenio retuvieron a dos presuntos ladrones tras robar este curioso objeto

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 32 años y a una mujer de 36, señalados de haber hurtado un bajo musical y un teléfono celular en la estación San Victorino de TransMilenio, ubicada en la troncal Décima en el centro de Bogotá.

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El operativo se desencadenó luego de que personal de seguridad del sistema alertara a las patrullas de reacción sobre una alteración del orden público en el vagón 2 de dicha estación.

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Al arribar al punto, los uniformados hallaron a la pareja retenida por un grupo de pasajeros que intervino para impedir que escaparan con las pertenencias del ciudadano afectado.

El abordaje en el trayecto y la reacción de los usuarios

De acuerdo con el testimonio entregado por la víctima a las autoridades, el atraco se produjo mientras se desplazaba en un bus articulado entre las estaciones Bicentenario y San Victorino. En ese tramo del recorrido, el ciudadano fue abordado de manera intimidante por tres personas —dos hombres y una mujer—, quienes lograron despojarlo de su instrumento musical y de su dispositivo móvil antes de intentar emprender la huida al abrirse las puertas de la estación.

No obstante, la pronta respuesta del pasajero afectado y la solidaridad de otros usuarios presentes en el vagón frustraron el escape completo de los presuntos delincuentes.

Policía de TransMilenio captura a hombre y mujer señalados de hurtar un bajo en la troncal Décima. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los ciudadanos lograron interceptar a la mujer, quien aún llevaba consigo el bajo hurtado, y retuvieron posteriormente al hombre de 32 años, mientras un tercer implicado lograba evadir el cerco. Los policías ingresaron al vagón para controlar la situación, salvaguardar la integridad física de los retenidos frente a posibles represalias y asegurar el material probatorio.

Recuperación de los elementos y judicialización en la URI

Tras verificar la propiedad de los objetos recuperados, los uniformados procedieron a leerles los derechos como personas capturadas a los dos señalados y los trasladaron hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Policía de TransMilenio captura a hombre y mujer señalados de hurtar un bajo en la troncal Décima. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“La Policía Nacional capturó a un hombre de 32 años y a una mujer de 36 años, señalados de hurtar un celular y un instrumento musical a un usuario en la estación San Victorino de la troncal Décima. Gracias a la oportuna intervención de los policías, los dos señalados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se logró la recuperación de los elementos, avaluados en 3 millones de pesos”, informó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio.

La institución policial reiteró que mantendrá el despliegue permanente de patrullas de reacción, vigilancia y control en las diferentes troncales de la capital para contrarrestar el hurto a personas.

“Seguimos trabajando por combatir el hurto y garantizar la seguridad de quienes utilizan el transporte público”, concluyó la oficial, haciendo un llamado a los viajeros para reportar de inmediato cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales y el personal desplegado en las estaciones.