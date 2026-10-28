Cayó banda dedicada a robar licor en Bogotá: habrían intentado huir colándose en TransMilenio

La banda era señalada de robar licor en distintos supermercados de la localidad de Suba en Bogotá. La alerta llegó a una patrulla en plena labor de vigilancia. Cuando los uniformados llegaron al establecimiento, los sospechosos intentaron escapar saltando las barreras de una estación de TransMilenio.

Con un bisturí: capturado hombre que robaba partes de los buses de TransMilenio

Tres personas fueron capturadas en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que presuntamente hurtaran varias botellas de licor de un establecimiento comercial. El valor de los productos supera el millón de pesos y, según la Policía, los sospechosos intentaron escapar cuando vieron llegar a los uniformados.

El procedimiento fue realizado por integrantes del CAI Alhambra, después de que la central de radio alertara a una patrulla sobre un robo en un comercio ubicado en la carrera 45 con calle 103. Los policías se desplazaron de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido.

Captura banda señalada de hurto de licor en Suba Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Al llegar, observaron a tres personas que, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida. En su intento por evitar que los alcanzaran, los sospechosos saltaron las barreras perimetrales de una estación de TransMilenio.

Sin embargo, la maniobra no les permitió escapar. Los uniformados reaccionaron e interceptaron a los tres hombres, quienes fueron capturados durante el procedimiento.

Según el informe policial, los tres hombres fueron capturados por los presuntos delitos de hurto y daño en bienes del Estado. Entre ellos hay dos ciudadanos venezolanos.

El licor recuperado supera el millón de pesos

Durante la intervención, los policías encontraron varias botellas de licor que, de acuerdo con el reporte oficial, habrían sido hurtadas minutos antes del establecimiento comercial. Los productos fueron avaluados en más de un millón de pesos.

La Policía Metropolitana de Bogotá difundió la información a través de su cuenta de X y publicó un video del procedimiento, en el que destacó la persecución y la captura de los tres presuntos responsables.

“¡Se les dañó la fiesta!”, fue el mensaje con el que la institución acompañó las imágenes y dio a conocer el resultado del operativo en Suba.

Captura banda señalada de hurto de licor en Suba Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

La información fue entregada por el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Suba, quien reportó que los capturados deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y determinar su situación judicial.

Por ahora, la información entregada por las autoridades se concentra en este procedimiento y en la recuperación de las botellas. La responsabilidad de los capturados deberá establecerse dentro del proceso judicial.