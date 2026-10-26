Con un bisturí: capturado hombre que robaba partes de los buses de TransMilenio

Un sujeto fue capturado en flagrancia en la estación Bicentenario de TransMilenio, en Bogotá, luego de que presuntamente utilizara un bisturí para desprender y robar piezas de aluminio de uno de los buses articulados del sistema.

Según las autoridades, el sujeto aprovechaba que el vehículo realizaba su recorrido habitual para retirar las partes metálicas en cuestión de segundos.

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El caso llamó la atención por el método utilizado. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre empleó una cuchilla tipo bisturí para cortar y desprender láminas de aluminio de los fuelles del articulado, las piezas flexibles que conectan los segmentos del vehículo.

Mientras el bus avanzaba por su ruta, el sospechoso habría aprovechado el recorrido para retirar el material. Sin embargo, el personal de seguridad de TransMilenio detectó la situación y alertó a la Policía, cuyos uniformados llegaron al lugar y realizaron la captura.

Piezas de aluminio desprendidas de uno de los buses de TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá/ API

“Los uniformados atendieron el llamado realizando la captura en flagrancia de un hombre que utiliza una cuchilla tipo bisturí para desprender y hurtar piezas de aluminio de un bus articulado”, afirmó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio.

El hombre quedó a disposición de las autoridades

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Ahora deberá responder dentro del proceso correspondiente por los hechos que motivaron el procedimiento policial.

Hombre capturado, señalado de robar piezas de aluminio en buses de TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá/ API

La Policía hizo un llamado a los usuarios y ciudadanos para que reporten este tipo de situaciones y eviten ser indiferentes ante hechos que afecten los bienes públicos. La institución también pidió denunciar oportunamente para facilitar la intervención de las autoridades.

El caso se conoce en medio de las acciones de seguridad que se adelantan en el sistema de transporte masivo de la capital. Según cifras entregadas por la Policía, en lo corrido de 2026 han sido capturadas en flagrancia 1.568 personas por diferentes delitos cometidos en TransMilenio.

La institución insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para alertar sobre conductas sospechosas y contribuir a la protección de la infraestructura y el mobiliario público de Bogotá.