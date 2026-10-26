Drástico giro en caso de asesinato de una pareja de abuelos en Bogotá: capturan a su exyerno por el doble homicidio

Un drástico giro tomó el caso de la pareja de abuelos que fue asesinada en una vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá. Las autoridades capturaron en las últimas horas a Freddy Alexander Barajas, exyerno de los adultos mayores y quien estaría detrás de todo.

Terror en Suba tras el hallazgo de dos adultos mayores muertos en una casa: habló la hija de las víctimas

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo del presente año y las víctimas fueron identificadas como Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66.

Ese día, de acuerdo con los reportes de las autoridades, los cuerpos de estas personas fueron hallados sin vida en la casa en la que vivían. Los cadáveres estaban en habitaciones distintas y presentaban múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

Además, algunos reportes señalan que la mujer, al parecer, sufrió agresiones sexuales antes de ser asesinada.

Barajas, el señalado agresor por las autoridades, conocía a las víctimas desde hace más de 20 años. De hecho, pese haber terminado la relación con la hija de la pareja, seguía residiendo en el inmueble en el que ocurrió todo.

Estas son las víctimas del crimen. Foto: API

La Fiscalía precisó que el hoy capturado contaba con antecedentes por casos relacionados con violencia intrafamiliar y lesiones personales, aunque no tenía ninguna condena.

Una nieta de las víctimas habló con Noticias Caracol y recordó la forma en la que el sujeto era apreciado por sus abuelos. “Si en algún momento abrieron la puerta de su casa para que esta persona ingresara, viviera con ellos y pues desafortunadamente todo terminara así, pues esto fue por el amor que tenían a su hija y a su nieto”, comentó.

“Mis abuelos pues actuaron desde el cariño y la confianza que tenían pues en su familia; en realidad era una persona que llevaba más de 20 años en nuestra familia”, agregó.

Ciudadano se enfrentó a presunto delincuente que le apuntó a la cabeza en Bogotá; video es tendencia

El abogado de la familia de Anzola y Guerrero, por su parte, mostró su preocupación por el hecho de que el hoy procesado pueda afrontar el proceso en libertad.

“A esta persona se le comunica también por parte de la Fiscalía que ha tenido varias anotaciones por violencias y lesiones personales, por violencia intrafamiliar. No tiene condenas, simplemente anotaciones, pero sí dejan ver un patrón; obviamente que esta persona es un peligro para la sociedad”, dijo.

Además, aseguró que durante las diligencias que se han adelantado hasta el momento, el hombre tuvo una actitud desconcertante: en varias oportunidades se río mientras la cámara lo mostraba y mientras que el juez hablaba.

Imagen referencia de una persona con un cuchillo. Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio mencionado, Freddy Alexander Barajas le afirmó en su momento a las autoridades que no se encontraba en la casa cuando todo ocurrió. Sin embargo, videos de las cámaras de seguridad muestran a un hombre saliendo del sitio, aunque llevaba la cara tapada.

Tras esta captura, los allegados a las víctimas exigen que haya justicia y que el hecho no quede en la impunidad.