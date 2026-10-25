Ciudadano se enfrentó a presunto delincuente que le apuntó a la cabeza en Bogotá; video es tendencia

Un intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad en el barrio Los Andes, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde un ciudadano se enfrentó a un sujeto armado que lo amenazó con un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza. La reacción de la víctima provocó la huida del presunto delincuente y evitó que la situación terminara en una tragedia.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales por la cuenta Pasa en Bogotá, el hecho ocurrió cuando el sujeto intimidó al ciudadano con un arma de fuego, aparentemente con la intención de cometer un asalto. En medio de la amenaza, la víctima decidió resistirse y enfrentarse al agresor, pese al riesgo que representaba tener un arma apuntándole a corta distancia.

#BOGOTÁ. Cáms/seguridad en el b/Los Andes, loc/Barrios Unidos, registraron el momento en el que un ciudadano enfrentó a un sujeto armado que le apuntó a la cabeza; la valiente resistencia de la víctima forzó la huida del asaltante qué intentó disparar pero el arma falló, evitando así que ocurriera una tragedia. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 25, 2026

Durante el altercado, el presunto asaltante habría intentado accionar el arma contra el ciudadano; sin embargo, esta habría fallado, situación que le dio a la víctima una oportunidad para reaccionar. En medio de la tensión, el hombre armado terminó huyendo del lugar.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los habitantes de Bogotá por los hechos de inseguridad que se presentan en diferentes sectores de la ciudad. Los robos con armas de fuego representan un riesgo elevado para las víctimas, pues cualquier reacción puede desencadenar consecuencias graves.

Ciudadano enfrentó a presunto ladrón. Foto: Tomado de @PasaenBogota

El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde generó reacciones entre los usuarios por el nivel de riesgo al que estuvo expuesto el ciudadano.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del hecho e identificar al responsable, en caso de que se adelante una investigación formal.

El video continúa generando conversación en redes sociales, mientras los ciudadanos piden mayores medidas de seguridad y acciones para prevenir los robos en los barrios de la capital.