Milwaukee impone jerarquía, remonta ante Tampa y acaricia su primer título de Serie Mundial

Milwaukee Brewers remontó una desventaja de cuatro carreras y derrotó 5 carreras a 4 a los Rays de Tampa Bay, para adelantarse 2-0 en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol y quedar muy cerca de su primer título en su historia.

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Tampa Bay no supo proteger las cuatro carreras que logró en la entrada inicial ante unos Brewers que culminaron su memorable reacción tras un sencillo del novato Cooper Pratt en el séptimo inning.

Después de dos derrotas en Milwaukee, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero están forzados a resurgir en el tercer partido de la Serie, que hospedarán el lunes en el Tropicana Field.

La historia no está del lado de la novena de Florida, ya que hasta ahora sólo 10 equipos han levantado un 2-0 en contra para ganar la Serie Mundial. Es decir, está a puertas de una maniobra que parece épica si es que quiere levantar el título de la MLB esta temporada.

Milwaukee, que no jugaba la final de las Grandes Ligas desde 1982, tiene así en su mano el triunfo en este insólito Clásico de Otoño en el que ambos pugnan por su primer título en la historia.

Dominio cervecero en la Serie Mundial

Después del dramático cierre del primer episodio, el duelo de este sábado en la noche arrancó con una explosiva primera entrada de seis carreras, la tercera mayor anotación de un inning inicial en la Serie Mundial.

Tras esa desconexión, los Cerveceros de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras volvieron a demostrar porque son la ofensiva más temible de la temporada en las Mayores.

Líder general en la fase regular, Milwaukee encadena nueve victorias y una única derrota en los playoffs. El 2-0 en la serie responde a este gran dominio en las Mayores y las apuestas las tiene a su favor.

THE BREWERS HAVE COME ALL THE WAY BACK TO TAKE THE LEAD! https://t.co/n3aK0UEIJV — MLB (@MLB) October 25, 2026

El triunfo de este sábado fue su séptimo consecutivo después de que también barrieran 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani, los vigentes bicampeones.

Sello venezolano en la Serie Mundial

William Contreras de Puerto Cabello, Venezuela, quien aportó dos hits y una carrera remolcada, se erigió como líder en imparables en esta postemporada con 15.

Por su parte, Jackson Chourio, de Maracaibo, con dos imparables y dos bases robadas, firmó a los 22 años otra sensacional actuación en el máximo escenario para unos Cerveceros que nunca se rinden.

El tercer partido de la Serie Mundial será en Tampa el próximo lunes en la noche de Colombia, con los Rays con toda a presión por sacar adelante un triunfo que les meta en la pelea otra vez.