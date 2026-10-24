Oficial: el primer clasificado a las finales de Liga BetPlay 2026-II; la tabla actualizada

América de Cali recuperó la cima de la Liga BetPlay 2026-II este sábado luego de haberle ganado con solvencia por 3-1 a Cúcuta Deportivo en el estadio Pascual Guerrero.

Esos últimos tres puntos le permitieron llegar a las 31 unidades, lo que le brinda la posibilidad de convertirse en el primer equipo clasificado oficialmente a las finales del Torneo Finalización. A falta de cuatro jornadas por disputar, los dirigidos por David González respiran tranquilos en la cima.

Es posible que durante el domingo los rojos pierdan el primer lugar ante Atlético Nacional si los verdes logran ganar el clásico paisa frente a Independiente Medellín.

Dicho juego, en el estadio Atanasio Girardot, será clave para saber quién se adjudicará el primer lugar al término de la jornada 15.

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Con solvencia vs. Cúcuta Deportivo

Al minuto 4, Yeison Guzmán abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Luis Quiñones. La presión americana continuó y, al 11’, el propio Quiñones amplió la ventaja con un remate de zurda, luego de recuperar el balón en campo rival.

Cúcuta no renunció al partido y encontró el descuento al minuto 41. Después de un remate de Jaime Peralta que fue atajado por el arquero Jean Fernandes, Dayan Pérez aprovechó el rebote y marcó de cabeza para dejar el 2-1 antes del descanso.

En la segunda parte, el conjunto motilón sufrió un golpe importante cuando Léider Berdugo fue expulsado al minuto 65 por una fuerte entrada sobre Yeison Guzmán. Con un hombre más, América tuvo mayores posibilidades de controlar el encuentro y buscar el gol definitivo.

La sentencia llegó en el tiempo añadido. Al minuto 90, Jan Lucumí culminó una buena acción colectiva con un potente remate de derecha para establecer el 3-1 definitivo.

Clásico el Eje fue blanco

En el segundo turno del sábado se jugó en el estadio Palogrande el clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira.

Con vértigo y gran velocidad se desarrollaron las acciones durante la primera mitad, pero los goles no llegaron. Hasta el minuto 60, el cero fue protagonista, siendo el cuadro matecaña el que más méritos hizo para inclinar el resultado a su favor.

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Aunque el local se veía quedado en busca del resultado, al 80′ los cambios hechos por el entrenador dieron fruto y Edwin Torres colocó de cabeza el 1-0. A tan pocos minutos del final el resultado beneficiaba ampliamente a los blancos.

En la tabla de posiciones esos tres puntos le daban la posibilidad al Once de escalar a la octava casilla y convertirse de manera parcial en clasificado. Con 23 puntos igualaba a Independiente Medellín y desplazaba al Cúcuta Deportivo que quedó con 21.

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No obstante, al 90′ un gol de otro partido cayó siendo Yúber Quiñones el autor del magistral tanto. Un remate lejano, de más de 30 metros se le coló al portero Joan Parra que a pesar de estirarse no logró evitar el 1-1 parcial.

Para sellar su paso a la siguiente ronda al onceno de Manizales le quedan tres juegos después de haberse cruzado con Deportivo Pereira. Alianza, Águilas Doradas y Atlético Nacional serán sus retos en busca de llegar a la línea de puntos ideal para certificar la clasificación.