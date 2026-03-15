Conmoción en el barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que este sábado, 14 de marzo, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos adultos mayores al interior de una vivienda.

Se trata de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, quienes fueron hallados muertos en distintos espacios de la vivienda y con heridas ocasionadas con armas cortopunzantes.

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Si bien serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este doble crimen, información preliminar da cuenta que una cámara de seguridad instalada a la entrada de la casa captó a un hombre saliendo del lugar, con el rostro cubierto.

De acuerdo con familiares de los dos adultos mayores, estos vivían en ese predio desde hace cerca de 30 años.

Noticias Caracol conoció el testimonio que entregó la hija de las dos personas asesinadas. Dijo que estos vivían en la casa junto a varias personas, entre ellas su expareja sentimental.

“Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal y psicológicamente, y por eso lo demandé por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado; mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales”, aseguró la mujer, según el noticiero citado anteriormente.

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También relató que fue un cuñado de ella quien se percató que algo raro había pasado al interior de la casa de los adultos mayores, este sábado.

“Me llamó mi cuñado y me dijo que estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa. Había visto a alguien saliendo de la casa de mis papás, un hombre que llevaba una cachucha puesta, que era de mi papá, y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara.Todo eso se le hacía muy raro”, agregó.

Ahora, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con el CTI de la Fiscalía General, llevan a cabo una investigación para dar el paradero del asesino.