Investigadores hablaron del caso en el que fueron hallados muertos en un carro un bebé y su mamá en Bogotá: esto les dijo el presunto criminal

El pasado 12 de diciembre de 2025 se presentó en horas de la madrugada un supuesto accidente de tránsito en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

Ese día, los organismos de socorro y de rescate que llegaron al lugar, hallaron un carro subido a un separador vial y colisionado de frente contra un árbol.

La insólita historia de cómo un hombre se inventó un accidente de tránsito para ocultar un feminicidio en Bogotá

Al interior del automotor, fueron hallados los cuerpos sin vida de un bebé de 10 meses y el de su mamá, una mujer identificada como Karen López, quienes supuestamente habían muerto en medio del siniestro vial.

Entre tanto, una tercera persona, un hombre identificado como Hugo Fernando Silva Soto, expareja de López y papá del bebé, fue llevado ese día a un centro hospitalario, dado a que supuestamente estaba inconsciente.

Sin embargo, a las autoridades judiciales que llegaron al lugar les empezó a generar sospecha el hecho de que, por el choque del carro contra un árbol, López y su bebé hubieran terminado muertos.

Este es el momento en el que las autoridades realizan las primeras investigaciones del caso, el pasado 12 de diciembre de 2025. Foto: Captura de video: @NoticiasCaracol

Además, a la mujer le notaron una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante. Por su parte, el bebé tenía lesiones que serían compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo, sucedida antes del supuesto siniestro, según la Fiscalía.

Es por ello que Silva fue capturado y vinculado a un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la muerte de su expareja e hijo. De acuerdo con la Fiscalía, este sujeto habría simulado dicho accidente de tránsito para intentar engañar a las autoridades.

El último mensaje de Karen, la mujer que habría sido asesinada por el padre de su bebé en Bogotá; lo envió antes de morir

Ahora, los investigadores hablaron en el video pódcast ‘Más allá del silencio’. Se trata del intendente José Luis Higuera, jefe coordinador de la Unidad Investigativa de Tránsito de Bogotá, y el investigador criminal de la Policía Nacional, Yeison Novoa.

En la entrevista con ‘Más allá del silencio’, el uniformado Higuera contó qué les dijo luego el presunto asesino.

“El señor Hugo indica que el día anterior a los hechos habló con la señora, la mamá de Luciano, que iban a realizar una actividad que consistía en que él recogía al niño e iba a permanecer con él. Que lo recogió en la casa de la mamá [Karen], se trasladó al barrio Siete de Agosto, realizó actividades de trabajo, [él trabajaba como en compra de vehículos, vendía repuestos], y que iba a estar compartiendo con el niño Luciano. Luego él cuenta que en horas de la noche fue a llevar al niño Luciano a la casa de la mamá pero, una versión que da la mamá de Karen, indica que él nunca llegó con el niño allá, pero él manifiesta que él llevó al niño allá”, dijo el investigador Higuera en el video pódcast citado anteriormente.

Por su parte, el investigador Novoa manifestó que el presunto asesino movió a Karen a la silla del conductor, de modo que las autoridades pensaran que ella era quien estaba conduciendo el carro.

“Ya después atando cabos en la parte investigativa, el reclina la silla hacia atrás, sienta el cuerpo en la silla del piloto y él se sienta encima y conduce hasta el lugar donde genera el choque contra el árbol y ahí es donde, digamos, simula como tal el accidente”, señaló Novoa.

La Fiscalía también informó que con el propósito de evitar que fuera descubierto, el presunto asesino limpió el vehículo y desapareció algunos elementos que lo comprometían.

No obstante, un un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el pasado 9 de febrero los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

“Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, resaltó la Fiscalía.