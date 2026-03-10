Identifican a hombre que habría matado a mujer y su hijo y ocultó el crimen con accidente de tránsito: este sería el motivo

Un drástico giro tomó el caso de una mujer y su bebé que, en un principio, se pensó que murieron tras un accidente de tránsito en Bogotá el pasado 12 de diciembre de 2025. Sin embargo, detrás de todo había una aterradora historia: las víctimas, al parecer, fueron asesinadas por el papá del menor de edad.

La mujer fue identificada como Karen Cecilia Avendaño, de 34 años, quien supuestamente iba manejando un vehículo Volkswagen Golf y se había estrellado de frente con un árbol, a la altura del Jardín Botánico.

Este es el momento en el que las autoridades realizan las primeras investigaciones del caso. Foto: Captura de video: @NoticiasCaracol

Una vez se reportó lo ocurrido, los organismos de emergencia encontraron a esta persona frente del volante, ya sin signos vitales; a un hombre que iba como copiloto y estaba inconsciente; y al bebé de 10 meses, quien también había fallecido.

El sujeto que estaba en el vehículo fue identificado como Hugo Fernando Silva Soto, de acuerdo con el diario El Tiempo. Él fue llevado a un hospital y, posteriormente, contó cómo habría ocurrido el siniestro, por lo que se pensó que Karen Cecilia había sufrido un infarto.

La insólita historia de cómo un hombre se inventó un accidente de tránsito para ocultar un feminicidio en Bogotá

Meses después del incidente, el caso dio un impactante giro después de que se confirmara que Silva Soto fue capturado y enviado a prisión. Los exámenes de Medicina Legal señalaron que la mujer murió por cuenta de una puñalada en el cuello antes del accidente, mientras que su bebé perdió la vida debido a un trauma cervical que, al parecer, se dio tras el impacto contra el árbol

Las investigaciones apuntan a que detrás del crimen estaría el mencionado hombre, quien presuntamente asesinó a la mujer y acomodó la escena para hacer que pareciera un accidente.

El Tiempo reveló que Silva Soto es un comerciante de autos y, además, una fuente del caso sostuvo que le había dicho a los familiares de Karen que el hijo de ella también era suyo. Al parecer, este habría sido el motivo del crimen: quería quedarse con el menor.

“Ocasionó la muerte de Karen porque quería quedarse única y exclusivamente con su hijo, cercenando la posibilidad de que ella ejerciera su rol como mamá, a quien consideraba como un obstáculo por hacerle reclamos frente a la crianza que él le estaba ofreciendo a su hijo”, indicó el fiscal del caso.

Tras cometer el crimen, el sujeto supuestamente limpió la sangre del auto y acomodó los cuerpos para intentar ocultar el crimen, pero esto no le funcionó.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los cargos no fueron aceptados, pero un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.