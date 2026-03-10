Nación

La insólita historia de cómo un hombre se inventó un accidente de tránsito para ocultar un feminicidio en Bogotá

La Fiscalía capturó a un hombre que, al parecer, fingió el accidente. Medicina Legal reveló la causa de la muerte.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 6:15 a. m.
El capturado se inventó un accidente de tránsito y manipuló la escena para ocultar un feminicidio.
El capturado se inventó un accidente de tránsito y manipuló la escena para ocultar un feminicidio. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En la madrugada del 12 de diciembre de 2025 se reportó un fatal accidente de tránsito en Bogotá. Una familia que se movilizaba en un vehículo particular se estrelló. Dos integrantes, la madre y un bebé, fallecieron. El único sobreviviente fue el padre.

La investigación arrancó para determinar las causas del accidente; sin embargo, el resultado de Medicina Legal reveló algo estremecedor. La mujer y el bebé fallecieron antes del accidente; fueron asesinados. La madre, al parecer, por una certera puñalada en el cuello; el bebé, por trauma cervical, aún por determinar la causa.

La Fiscalía logró establecer que el padre sería el responsable del brutal crimen ocurrido en el interior del vehículo. La investigación señala que la mujer fue atacada mientras recibía una supuesta clase de conducción de quien, de acuerdo con el proceso, la asesinó.

Fuentes de la investigación aseguraron que el hombre aprovechó que la víctima estaba concentrada en el manejo del vehículo y la atacó con el cuchillo. Ella se desangró en el puesto. Luego ubicó a la víctima en la silla del copiloto y, usando algunos utensilios de aseo, limpió el vehículo tratando de eliminar los rastros de sangre. Todo mientras el bebé seguía con vida.

Nación

“No los conozco”: Ricardo Roa aseguró que va a asistir a la imputación de cargos en su contra

Medellín

A un adulto mayor de Bogotá le llegó una costosa fotomulta de una moto en Medellín en la que aparece una mujer: “No soy yo”

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá y la Sabana para hoy 10 de marzo: lluvias en la tarde y cielo nublado

Nación

Lluvias continuarán en gran parte de Colombia; Bogotá las registrará en la tarde

Medellín

Ideam advierte fuertes lluvias en Medellín a estas horas del martes, 10 de marzo: conozca el último pronóstico del clima

Medellín

Reconocido ‘influencer’ paisa y dueño de varios gimnasios también se quemó en la jornada electoral, ¿de quién se trata?

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá el 10 de marzo: estos son los barrios y localidades que tendrán suspensión del servicio de energía

Nación

Se conoce lo que supuestamente hicieron trabajadores tras muerte de mujer por lanzarse de tobogán: nuevos detalles salen a la luz

Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Armenia

Aparatoso accidente en Quindío deja al menos 27 personas heridas; dos buses se chocaron de frente

El hombre movió nuevamente a la víctima, la ubicó otra vez en el puesto del conductor y corrió la silla para ubicarse en el mismo sitio y poder manejar. Emprendió la marcha y unas cuadras más adelante, frente al Jardín Botánico de Bogotá, estrelló el vehículo contra un árbol. Producto del falso accidente, el bebé, que no estaba asegurado a una silla, terminó en la parte frontal del carro, muerto por el impacto.

Hombre que atacó a su pareja con un cuchillo, frente a su hija, fue capturado en Cundinamarca

Fotogramas que obtuvieron los investigadores advierten que el hombre, único sobreviviente del falso accidente, estuvo junto a la víctima y allí mismo, tras las pruebas con reactivos forenses, se identificaron rastros de sangre en diferentes puntos. Trató de eliminar limpiando el vehículo.

El hombre fue capturado por la Fiscalía tras establecer la presunta responsabilidad que tendría en los hechos materia de investigación. Los detalles del proceso advierten una insólita historia donde el capturado resultó protagonista de un falso accidente.

Un fiscal de la unidad de vida en la seccional de Bogotá reveló durante las audiencias preliminares de qué forma el hombre habría atacado con un cuchillo a su esposa, una puñalada en el cuello que le causó la muerte en el interior del vehículo; luego limpió los rastros de sangre y provocó un accidente de tránsito.

Antes de que llegaran los organismos de emergencia, habría ubicado el cuerpo de la mujer en el puesto del conductor y el bebé, también muerto, en el piso, bajo sus piernas y en el puesto del copiloto. Las pruebas permitieron confirmar, en grado de probabilidad, que el hombre capturado diseñó un plan asesino.

Testigos advirtieron que en la supuesta escena del accidente el hombre, ahora capturado, salió del vehículo antes de que llegaran los paramédicos. Además, algunos videos de seguridad captaron movimientos extraños en el interior del carro, una luz como de linterna o celular en la parte trasera; también se muestra cómo limpió la sangre.

Además de los testigos, los videos y las pruebas forenses, la Fiscalía obtuvo el dictamen de Medicina Legal con el detalle y las causas de la muerte de la mujer y el bebé. Ella recibió una puñalada que el capturado trató de hacer pasar como la esquirla de un vidrio producto del accidente y el bebé por el golpe del accidente.

La Fiscalía imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario que, tras la gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas, el juez concluyó en la necesidad de privarlo de la libertad en una cárcel. Habría asesinado a su esposa, se inventó un accidente de tránsito y provocó la muerte de su hijo.

Cuando lo capturaron estaba con una nueva novia y los hallazgos de la Fiscalía advierten que tenía programadas unas pruebas de paternidad con el bebé que falleció en el falso accidente de tránsito.