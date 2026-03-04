Presunto feminicida

Hombre que atacó a su pareja con un cuchillo, frente a su hija, fue capturado en Cundinamarca

La Policía advirtió que la investigación duró ocho meses y ahora el hombre estará en la cárcel.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:40 p. m.
Capturado por intento de feminicidio en Girardot, Cundinamarca.
Capturado por intento de feminicidio en Girardot, Cundinamarca. Foto: Suministrada (API)

Hace ocho meses, un caso de intento de feminicidio ocurrió en el municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca. Una mujer que venía denunciando hechos de violencia en su contra y que dejaba como victimario a su pareja sentimental, terminó atacada con un cuchillo de manera brutal y frente a su pequeña hija de 12 años de edad.

Desde entonces, la Fiscalía adelantó una investigación con el apoyo de la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca y en las últimas horas se hizo efectiva la orden de captura en contra del intento de feminicida. Un hombre que no aceptó su responsabilidad en los hechos, pero quedó en la denuncia de la víctima.

“Tras ocho meses de seguimiento, la Policía Nacional capturó por orden judicial a un hombre de alta peligrosidad sindicado de intentar asesinar a su excompañera sentimental. El capturado habría agredido a la víctima con arma cortopunzante en repetidas ocasiones, causándole lesiones de gravedad en el tórax y extremidades”, señaló la Policía.

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, señaló que fue posible recaudar todos los elementos de prueba presentados ante un juez de control de garantías para insistir en que el capturado sería responsable de los hechos denunciados por la víctima y que advertían la forma, el detalle de las agresiones en contra de la víctima.

“De acuerdo con el proceso investigativo, los hechos de violencia ocurrieron en presencia de la hija de la víctima, una menor de 12 años. Esta situación generó una profunda afectación psicológica en el núcleo familiar, agravada por las constantes intimidaciones y amenazas que el sujeto realizaba de manera posterior a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp”, explicó el coronel Herrera.

Feminicidio en Bogotá: joven habría asesinado a su exnovia al interior de un apartamento y luego intentó quitarse la vida

Dijo la Policía que, para lograr la judicialización del presunto responsable, los investigadores adelantaron un riguroso trabajo de campo que incluyó inspección de audios y videos producto de las amenazas digitales; seguimiento, vigilancia y verificación de cámaras de seguridad, además de labores de vecindario para la ubicación exacta del indiciado.

“Es importante resaltar que el capturado presenta un registro en las bases de datos por el delito de homicidio. Fue puesto a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada. Un juez de la República le impuso medida preventiva intramural en centro penitenciario y carcelario”, advirtió la Policía.

El hombre capturado tendrá que permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra, luego de que un juez ordenara una medida de aseguramiento en un centro de reclusión como forma de garantizar la vida de la víctima.

