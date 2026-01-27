Nación

Hombre acusado de feminicidio fue capturado cuando intentaba escaparse con su hija de 3 años en Córdoba

La menor fue valorada por el ICBF y luego entregada a sus familiares.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 1:56 p. m.
Yuliana Martínez, asesinada por su compañero sentimental en Córdoba. Foto: Suministrada a SEMANA y Archivo.

La Policía Nacional, en el departamento de Córdoba, logró la captura de un sujeto señalado de haber asesinado a su compañera sentimental en el municipio de Sahagún cuando intentaba escapar de la justicia.

Se trata de Yosman Herazo, compañero sentimental de Yuliana Martínez, quien terminó muerta en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales en esta zona de Colombia.

Sin embargo, se ha conocido la que sería la principal hipótesis de este caso que ha conmocionado a la comunidad en general. Al parecer, la pareja sostuvo una discusión en medio del proceso de separación que adelantaban, pero los ánimos fueron subiendo hasta tal punto que el hombre tomó un cuchillo y la atacó en el cuello hasta dejarla sin vida.

Los hechos se registraron en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San José del municipio antes mencionado. Tras lo sucedido, el hombre intentó escapar en su vehículo Chevrolet Sail negro, de placas ZXW-442, pues pretendía llegar hasta el departamento de Sucre en compañía de su hija de 3 años de edad.

Las autoridades fueron alertadas, por lo que desplegaron un plan candado por todas las vías del departamento, logrando su ubicación. El presunto feminicida intentó evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución de película.

Yosman Herazo terminó capturado y judicializado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio agravado. Ahora, un juez con funciones de control de garantías deberá definir su situación jurídica.

Mientras tanto, la menor de edad fue valorada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entregada a sus familiares para su custodia.

Jairo Andrés Balmaceda, alcalde de Sahagún, lamentó lo sucedido y rechazó que las mujeres sigan siendo víctimas de este tipo de hechos.

“Desde la administración municipal lamentamos la muerte de Yuliana Martínez, una madre, una hija, una emprendedora que, a manos de un feminicida, hoy partió antes de tiempo. Nos solidarizamos con los familiares de Yuliana, que hoy lloran su partida, y le pedimos al Todopoderoso que los acompañe en este dolor”, dijo el mandatario local.

Insistió en que el responsable se encuentra en manos de las autoridades y confía en que la justicia lo hará pagar por lo que habría cometido.

“Este atroz hecho enluta a toda la comunidad, que hoy se solidariza con la familia de la víctima en la búsqueda de consuelo y justicia. En medio de la consternación, el gobierno local emite un parte de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que, gracias a la rápida reacción de las autoridades, se logró la captura del presunto feminicida, quien ya se encuentra bajo custodia para responder por sus actos”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se pronunció sobre este caso a través de su cuenta en la red social X: “Esto tiene que parar, y es con justicia y condenas ejemplares. Rechazamos con total contundencia cualquier tipo de violencia contra la mujer. Estos hechos no pueden normalizarse ni repetirse. Lamentamos profundamente el asesinato de Yuliana Martínez, a manos de su pareja sentimental, en Sahagún”.

El mandatario reconoció el trabajo de la Policía Nacional tras la ocurrencia de este caso: “Reconocemos la actuación inmediata de la @PoliciaDECOR, que logró la captura del responsable cuando intentaba huir hacia Sincelejo. También destacamos la protección oportuna de la hija de ambos, quien ya se encuentra bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia para salvaguardar sus derechos”.

