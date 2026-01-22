El pasado 18 de enero ocurrió un hecho que generó indignación en Risaralda. Ese día, hacia las 7:40 a. m., en la casa 29 del barrio Los Pinos, zona urbana de Santa Rosa de Cabal, una mujer de 79 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual dentro de su vivienda.

La reacción de familiares y la intervención de la Policía permitieron la captura en flagrancia de quien sería el agresor.

El detenido fue identificado como Ángelo Albeiro Gómez Orozco, de 39 años. Según las autoridades, habría ingresado a la habitación de su abuela por la pared divisoria entre cuartos y la víctima alcanzó a gritar, lo que alertó a sus familiares, quienes avisaron a la Policía.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y activar los protocolos de protección y acompañamiento. El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 Seccional de Santa Rosa de Cabal por el presunto delito de acceso carnal violento.

Durante las audiencias, el señalado agresor no aceptó cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso.

En los registros del SPOA figura que el hombre tiene cinco anotaciones: una por inasistencia alimentaria, una por violencia intrafamiliar, una por acceso carnal violento, una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por lesiones personales.

Según versiones entregadas por los familiares conocidas por SEMANA, el hombre había consumido bebidas alcohólicas en Manizales y, posteriormente, en Chinchiná. Horas antes de los hechos, llamó a su abuela para pedirle posada en la vivienda.

En la casa hay tres habitaciones. La mujer se encerró en una de ellas, mientras él se acostó inicialmente en otro cuarto. Más tarde, el señalado se levantó, trepó por la pared divisoria entre las habitaciones e ingresó al cuarto donde se encontraba la adulta mayor. Tras el grito de la víctima, los familiares avisaron a la Policía, que lo capturó.

La Fiscalía de Santa Rosa de Cabal quedó a cargo del proceso penal. Después de recibir medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes, la comunidad espera a que se haga justicia por el terrible hecho. La Policía Nacional recordó que ante cualquier hecho que atente contra la seguridad, se puede llamar a la línea 123.