Indignación: hombre de 39 años habría abusado de su abuela de 79 en Santa Rosa de Cabal, Risaralda

El hombre tiene cinco anotaciones como antecedente.

Danna Valeria Figueroa Rueda

22 de enero de 2026, 11:28 p. m.
La familia se percató por los gritos de la víctima y lograron actuar al respecto.
La familia se percató por los gritos de la víctima y lograron actuar al respecto. Foto: Policía Nacional

El pasado 18 de enero ocurrió un hecho que generó indignación en Risaralda. Ese día, hacia las 7:40 a. m., en la casa 29 del barrio Los Pinos, zona urbana de Santa Rosa de Cabal, una mujer de 79 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual dentro de su vivienda.

La reacción de familiares y la intervención de la Policía permitieron la captura en flagrancia de quien sería el agresor.

El detenido fue identificado como Ángelo Albeiro Gómez Orozco, de 39 años. Según las autoridades, habría ingresado a la habitación de su abuela por la pared divisoria entre cuartos y la víctima alcanzó a gritar, lo que alertó a sus familiares, quienes avisaron a la Policía.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y activar los protocolos de protección y acompañamiento. El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 30 Seccional de Santa Rosa de Cabal por el presunto delito de acceso carnal violento.

Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

Se acabó la espera; dan luz verde para la construcción del corredor de la Séptima donde pasará el TransMilenio

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde desapareció Valeria Afanador, se pronunció ante solicitud de imputación de cargos a directivos

Asfixiado y torturado: así habría muerto el profesor Neill Cubides, según dictamen preliminar de Medicina Legal

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Corporación de Jueces y Magistrados rechazó decreto que redujo prima de servicio a los congresistas. “Así ocurrió en Venezuela”

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

Durante las audiencias, el señalado agresor no aceptó cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso.

En los registros del SPOA figura que el hombre tiene cinco anotaciones: una por inasistencia alimentaria, una por violencia intrafamiliar, una por acceso carnal violento, una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por lesiones personales.

Según versiones entregadas por los familiares conocidas por SEMANA, el hombre había consumido bebidas alcohólicas en Manizales y, posteriormente, en Chinchiná. Horas antes de los hechos, llamó a su abuela para pedirle posada en la vivienda.

En la casa hay tres habitaciones. La mujer se encerró en una de ellas, mientras él se acostó inicialmente en otro cuarto. Más tarde, el señalado se levantó, trepó por la pared divisoria entre las habitaciones e ingresó al cuarto donde se encontraba la adulta mayor. Tras el grito de la víctima, los familiares avisaron a la Policía, que lo capturó.

La Fiscalía de Santa Rosa de Cabal quedó a cargo del proceso penal. Después de recibir medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes, la comunidad espera a que se haga justicia por el terrible hecho. La Policía Nacional recordó que ante cualquier hecho que atente contra la seguridad, se puede llamar a la línea 123.

