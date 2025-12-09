Policía revela detalles del robo y abuso sexual a pareja en un ‘glamping’ de Cali: “Eran dos criminales”

Con el pasar de los días, se empiezan a conocer detalles de la noche de terror que pasó una pareja en un glamping ubicado en el corregimiento de Pance, sur de Cali, el pasado 1.º de diciembre.

Mientras en toda la ciudad se celebraba la popular alborada con quema masiva de pólvora, en el glamping Biaka Bio dos personas eran víctimas de una serie de ultrajes, robo y abuso sexual, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali este martes.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que fueron dos los delincuentes que “despojaron a las víctimas de sus pertenencias y abusaron sexualmente de la mujer”.

“El pasado 1.º de diciembre, aproximadamente a las 10 de la noche, recibimos un llamado de una de las fincas aledañas a la subestación de Policía La Vorágine, donde presuntamente estaban dos ciudadanos que habían sido víctimas de hurto agravado y calificado mientras se encontraban acampando en ese sector”, señaló el alto oficial.

De igual manera, precisó que, de inmediato, “varias unidades de Policía se trasladaron al lugar, en compañía del Gaula Militar del Ejército Nacional, y establecen que era una pareja: una ciudadana que también había sido víctima de acceso carnal violento, y el ciudadano que la acompañaba había sido víctima de hurto; lo habían despojado de sus elementos personales”.

Recalcó que los delincuentes eran dos. “El caso lo está investigando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); nosotros le entregamos los elementos que hallamos esa noche. Estamos avanzando de manera conjunta para el esclarecimiento y la individualización de estas dos personas que serían los responsables de este hecho delictivo”.

El general Bello argumentó que los hechos ocurrieron en un sector rural. “Es una finca que se alquila para que personas puedan acampar allí, es un glamping donde estas personas fueron víctimas de estos hechos delictivos. Hasta el momento no tenemos capturas”, concluyó.

Asimismo, señaló que en el lugar no hay cámaras de seguridad.

Armando Escobar, abogado de las víctimas, habló con la emisora Blu Radio y explicó que, después del asalto, los sujetos amarraron al hombre, lo torturaron y, en presencia de él, —según denuncia— habrían agredido sexualmente a la mujer.

Tras cometer los delitos, los delincuentes huyeron a través de una zona boscosa. Una de las víctimas alcanzó a ocultar un teléfono celular y logró llamar al Gaula de la Policía; varios uniformados llegaron a atender el hecho.

La pareja, muy afectada, fue trasladada a un centro médico y se le dio la atención necesaria en este tipo de casos. Las autoridades comenzaron las investigaciones de inmediato.