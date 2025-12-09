Suscribirse

Valle del Cauca

Policía revela detalles del robo y abuso sexual a pareja en un ‘glamping’ de Cali: “Eran dos criminales”

En el lugar no había cámaras. Las autoridades señalaron que la mujer fue víctima de acceso carnal violento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 6:05 p. m.
Glamping de Biaka Bio Descanso e imagen referencia de abuso a una mujer.
Glamping de Biaka Bio Descanso e imagen referencia de abuso a una mujer. | Foto: Foto 1: Instagram de @biaka_bio / Foto 2: Getty Images

Con el pasar de los días, se empiezan a conocer detalles de la noche de terror que pasó una pareja en un glamping ubicado en el corregimiento de Pance, sur de Cali, el pasado 1.º de diciembre.

Mientras en toda la ciudad se celebraba la popular alborada con quema masiva de pólvora, en el glamping Biaka Bio dos personas eran víctimas de una serie de ultrajes, robo y abuso sexual, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali este martes.

El coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que fueron dos los delincuentes que “despojaron a las víctimas de sus pertenencias y abusaron sexualmente de la mujer”.

“El pasado 1.º de diciembre, aproximadamente a las 10 de la noche, recibimos un llamado de una de las fincas aledañas a la subestación de Policía La Vorágine, donde presuntamente estaban dos ciudadanos que habían sido víctimas de hurto agravado y calificado mientras se encontraban acampando en ese sector”, señaló el alto oficial.

Contexto: A familia de la menor de edad, que fue encerrada, quemada y lleva cuatro meses en UCI, el alcalde de Pasto solo les dio $70.000 “para el pasaje”

De igual manera, precisó que, de inmediato, “varias unidades de Policía se trasladaron al lugar, en compañía del Gaula Militar del Ejército Nacional, y establecen que era una pareja: una ciudadana que también había sido víctima de acceso carnal violento, y el ciudadano que la acompañaba había sido víctima de hurto; lo habían despojado de sus elementos personales”.

Recalcó que los delincuentes eran dos. “El caso lo está investigando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); nosotros le entregamos los elementos que hallamos esa noche. Estamos avanzando de manera conjunta para el esclarecimiento y la individualización de estas dos personas que serían los responsables de este hecho delictivo”.

Contexto: Revelan cómo será la nueva Galería Alameda en Cali: obras, fechas y cambios que impactarán a miles de comerciantes

El general Bello argumentó que los hechos ocurrieron en un sector rural. “Es una finca que se alquila para que personas puedan acampar allí, es un glamping donde estas personas fueron víctimas de estos hechos delictivos. Hasta el momento no tenemos capturas”, concluyó.

Asimismo, señaló que en el lugar no hay cámaras de seguridad.

Armando Escobar, abogado de las víctimas, habló con la emisora Blu Radio y explicó que, después del asalto, los sujetos amarraron al hombre, lo torturaron y, en presencia de él, —según denuncia— habrían agredido sexualmente a la mujer.

Tras cometer los delitos, los delincuentes huyeron a través de una zona boscosa. Una de las víctimas alcanzó a ocultar un teléfono celular y logró llamar al Gaula de la Policía; varios uniformados llegaron a atender el hecho.

La pareja, muy afectada, fue trasladada a un centro médico y se le dio la atención necesaria en este tipo de casos. Las autoridades comenzaron las investigaciones de inmediato.

Ante lo sucedido, el glamping emitió en las últimas horas un comunicado en el que lamentó lo ocurrido, expresó su solidaridad con las víctimas y anunció una serie de medidas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

2. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

3. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

4. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

5. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del Caucapolicía metropolitana de cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.