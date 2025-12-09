Revelan cómo será la nueva Galería Alameda en Cali: obras, fechas y cambios que impactarán a miles de comerciantes

La Galería Alameda, una de las plazas de mercado con mayor actividad comercial y tradición gastronómica en Cali, se prepara para una intervención de gran escala que modernizará su estructura sin alterar el estilo que la ha caracterizado durante décadas. El proyecto avanza en revisión técnica y está previsto para iniciar obras durante el segundo semestre de 2026, según informó el diario El País de Cali.

De acuerdo con la administración distrital, el proceso de estudios y diseños estará listo en la primera mitad del próximo año. Con esos insumos se abrirá la licitación y comenzará la ejecución de la obra. La inversión estimada ronda los 40 mil millones de pesos, destinados a reforzar la estructura, renovar redes internas, mejorar el sistema de alcantarillado y actualizar todo el componente eléctrico, hoy deteriorado y obsoleto.

La plaza, con más de ocho décadas de historia, arrastra problemas acumulados que afectan a comerciantes y visitantes: temperaturas extremas por un techo desgastado, inundaciones cuando llueve, pisos en mal estado y cableado sin soporte técnico actualizado. Las quejas coinciden en la necesidad de intervenir, pero también en la preocupación por mantener la identidad que hizo de Alameda un punto emblemático del sur de la ciudad.

Gustavo Murillo, presidente y representante legal de la plaza de mercado, asegura que el proceso avanza con el acompañamiento de los comerciantes. Señala que ya se firmaron los convenios iniciales entre Bienes y Servicios y la Edru, y que se aprobaron los recursos para los estudios previos. Insiste en que la intervención será una renovación estructural y no la demolición de la plaza, y que se conservará la apariencia tradicional del lugar.

Entre los requerimientos presentados por la Junta Directiva al Distrito están la instalación de una cubierta completa para reducir el calor, la renovación de las redes de alcantarillado, la actualización del sistema eléctrico bajo norma Retie, la adecuación de un sistema contra incendios y la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales para las zonas de cocina y carnes. También se contempla mejorar fachadas y accesos, así como prever la posibilidad de incorporar paneles solares en el futuro.

Proyecto renovación galeria Alameda | Foto: El País

Uno de los puntos más sensibles es el plan de funcionamiento durante la obra. La propuesta inicial es dividir la remodelación en cuatro etapas, cada una equivalente al 25 % del área total, para permitir que los comerciantes continúen operando. La Edru ha planteado la instalación de carpas temporales sobre la carrera 26, acondicionadas según el tipo de negocio —pescaderías, fruterías, restaurantes y otros— mientras avanzan los trabajos en cada sección.

De acuerdo con Murillo, la intención es que cada comerciante reasignado cuente con condiciones similares a las actuales, aunque admite que habrá incomodidades propias de una obra de esta escala. Algunos vendedores expresan inquietud por el posible impacto económico y por la seguridad en el espacio temporal, pero reconocen que la remodelación es necesaria por las altas temperaturas, las filtraciones y el deterioro del piso.

Para otros, el temor principal tiene que ver con la pérdida de la esencia tradicional de la plaza. Comerciantes con décadas de trabajo en Alameda insisten en que la modernización no debe convertirla en un centro comercial ni alterar el comercio popular que la distingue. La administración y la Junta Directiva aseguran que ese lineamiento está incluido dentro de los acuerdos del proyecto.

