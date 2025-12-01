Suscribirse

Valle del Cauca

Este es el importante cambio vial que empieza a regir en Ciudad Jardín, sur de Cali

Las nuevas direcciones en Ciudad Jardín comenzaron a operar oficialmente este 1 de diciembre tras dos fases piloto que mostraron mejoras en seguridad y fluidez vehicular.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 3:19 p. m.
Desde este 1 de diciembre comenzó a regir una nueva organización vial en Ciudad Jardín, al sur de Cali, tras la decisión de la Secretaría de Movilidad de convertir en permanentes los ajustes que durante semanas se habían probado como parte de dos planes piloto. Las modificaciones buscan ordenar el flujo vehicular, disminuir los cruces de riesgo y mejorar la movilidad en una zona que concentra alto número de residentes, comercios y visitantes.

Según la administración, los ensayos previos evidenciaron mejoras en la circulación general, así como disminución de tiempos de congestión. Con base en esos resultados, varias vías que antes operaban en doble sentido pasarán a funcionar únicamente en una dirección, con el propósito de generar recorridos más claros y seguros para conductores y peatones.

Los cambios viales definitivos se dan en el sector del Lago de la Babilla, en Ciudad Jardín
Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, explicó que la intervención hace parte del plan de descongestión del sur, un sector que presenta históricas dificultades de tráfico. Indicó que, tras evaluar el desempeño del piloto, se confirmó una mayor fluidez y reducción de maniobras peligrosas. “Luego de dos fases de monitoreo y un balance positivo, tomamos la decisión de dejar estos cambios como definitivos. Buscamos eliminar cruces críticos y darle al sector un esquema vial más seguro y coherente”, señaló.

En esa misma línea, el subsecretario de Servicios de Movilidad, Sergio Moncayo, coronel (r), detalló que durante la prueba se registró un incremento de aproximadamente 10 kilómetros por hora en la velocidad promedio de circulación y una reducción notable en los tiempos de congestión, especialmente en los alrededores de las calles 104 y 105, donde se concentra la mayor transformación del trazado.

Los nuevos sentidos viales aplican así:

Calle 14: De doble vía pasa a un solo sentido norte-sur, entre la carrera 105 y la calle 15, a la altura de la iglesia La Transfiguración del Señor. Carrera 105: Será unidireccional de oriente a occidente entre la calle 14 y la calle 15B.Carrera 106: Queda con circulación en un solo sentido, de occidente a oriente, entre las calles 14 y 15B.Calle 15: Funcionará únicamente de sur a norte, entre la calle 14 y la calle 14A.Calle 15B: Cambia a sentido único norte-sur, desde la carrera 106 hasta la calle 15.

Orozco añadió que la zona ya fue demarcada por completo con señalización horizontal y vertical y que habrá presencia constante de agentes de tránsito para orientar a los conductores durante los primeros días de aplicación. La Secretaría insistió en que los cambios buscan facilitar la movilidad en uno de los puntos más transitados del corredor sur.

