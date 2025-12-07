Terror en un ‘glamping’ de Cali: pareja fue robada y torturada; a la mujer la agredieron sexualmente

Momentos de verdadero terror vivió una pareja en el sector de Los Farallones, en la ciudad de Cali, después de que fueran víctimas de un robo y una agresión sexual.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, todo ocurrió el pasado 1.º de diciembre en el glamping Biaka Biodescanso. Hasta allí llegaron un hombre y una mujer para celebrar un cumpleaños y tener un momento de intimidad.

Sin embargo, la escena cambió drásticamente después de que su tranquilidad se viera interrumpida por un grupo de delincuentes que ingresó al sitio. En un primer momento, los golpegaron y les quitaron sus pertenencias personales.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades. | Foto: 123 RF

Armando Escobar, abogado de las víctimas, habló con la emisora Blu Radio y explicó que después del asalto los sujetos amarraron al hombre, lo torturaron y, en presencia de él, agredieron sexualmente a la mujer.

Tras todo esto, los delincuentes aprovecharon para huir a través de una zona boscosa. Una de las víctimas alcanzó a ocultar un teléfono celular, por lo que de inmediato llamó al Gaula de la Policía y varios uniformados llegaron a atender el hecho.

La pareja, muy afectada, fue trasladada a un centro médico y se les dio la atención necesaria en este tipo de casos. Las autoridades comenzaron las investigaciones de inmediato.

Ante lo sucedido, el glamping emitió un comunicado en las últimas horas en el que lamentó lo ocurrido, se solidarizó con las víctimas y anunció una serie de medidas.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, activamos nuestros protocolos internos”, señaló.

El lugar suspendió temporalmente sus operaciones y ya se interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades. Además, se están revisando los protocolos de seguridad y se analizan medidas administrativas internas con respecto a los trabajadores de turno.

Al tiempo, el glamping aprovechó para aclarar que es falso que otros hechos parecidos ya hubieran sucedido allí.

“Respecto a información que circula en redes sociales sobre supuestos antecedentes similares en nuestro establecimiento, precisamos que no contamos con registros de incidentes de esta naturaleza reportados previamente en nuestras instalaciones”, indicó.

Por último, le hizo un llamado respetuoso a la comunidad para que permita que las autoridades puedan adelantar sin ningún inconveniente las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los responsables.