El supuesto motivo por el que hombre asesinó a su hija de 8 años en Atlántico: habló abuela de la niña

La abuela de la pequeña contó nuevos detalles de cómo era la relación con el sujeto.

Redacción Nación
6 de diciembre de 2025, 11:57 p. m.
Ana Isabel Salas Potes, abuela de la niña, y la casa donde ocurrió todo.

Hay consternación en el municipio de Soledad, en el Atlántico, por el asesinato de una niña de tan solo 8 años a manos de su papá, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

La tragedia se consumó en una casa del barrio Primero de Mayo este sábado, 6 de diciembre. Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo ocurrido.

Centro asistencial donde murió la niña.

Un aspecto muy importante fue una carta que el hombre escribió y que dejó en la escena del crimen. Allí, según pudo conocer SEMANA, dejó en claro el motivo por el que mató a su hija.

"Te dije que no te voy a dar a mi hija y que las vas a pagar con lágrimas de sangre. Esto lo hago más por mi hija porque esa falta de respeto que le quiere incluir no me gusta. Hoy, 6 de diciembre, vas a recordar esta fecha de por vida“, escribió el sujeto.

Contexto: Hombre mató a su hija de 8 años, se intentó quitar la vida y dejó una impactante carta: esto se sabe

Esto se suma a lo que dijo Ana Isabel Salas Potes, abuela de la menor de edad, en diálogo con el diario El Heraldo. Según contó, Fontalvo Hernández se llevó a la fuerza a la niña de la casa para que la mamá de ella volviera con él.

"Mi hija le dijo que en esta vida no iba a hacer eso, de irse con él, a vivir con él. (…) Durante esos ocho días él no dejaba que la niña hablara, no la dejaba que la niña cogiera para acá ni nada", manifestó.

El hecho ha generado conmoción en esta zona del país.

Por ello, este sería un caso de violencia vicaria, que está siendo investigado por las autoridades.

La abuela de la niña explicó que su hija esperaba ir a buscar a la pequeña este sábado, ya que se lo había prometido. “Como él sabía que ya mi hija la tenía bien ganada con la niña, mira lo que le hizo”, apuntó.

Contexto: Cae sanguinario integrante de peligrosa banda en Barranquilla: lo acusan de ser responsable de 70 homicidios

Además, la mujer también contó que su nieta en varias oportunidades les había manifestado que quería volver a vivir con ellas, ya que estaba muy “aburrida” con su papá.

Incluso, de acuerdo con el medio mencionado, el hoy asesino había llamado a los familiares de su expareja para decirle que se “iba a llevar” a la menor de edad. Al parecer, estaba haciendo referencia a que la iba a matar.

El sujeto se propinó algunas heridas con el objetivo de intentar quitarse. Sin embargo, quedó vivo y se encuentra en un hospital, donde es custodiado por la Policía.

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer todo lo que ocurrió en este caso, que hoy genera gran consternación en esta zona del país.

