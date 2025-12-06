Suscribirse

Barranquilla

Hombre mató a su hija de 8 años, se intentó quitar la vida y dejó una impactante carta: esto se sabe

El caso se registró en Soledad. Las autoridades investigan el caso.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 2:33 p. m.
Centro asistencial donde murió la niña.
Centro asistencial donde murió la niña | Foto: Suministrada a SEMANA.

El municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, amaneció consternado este sábado, 6 de diciembre, por el asesinato de una menor de 8 años por parte de su papá en el barrio Primero de Mayo.

Según la versión que tiene la Policía Metropolitana, los residentes de esta zona llegaron hasta la carrera 55 con calle 15 y encontraron en el interior de una residencia dos cuerpos llenos de sangre: el de un hombre y una menor.

Lo que se ha conocido es que este sujeto, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, le habría quitado la vida a su hija con un arma cortopunzante y luego se habría propinado varias heridas, quedando gravemente lesionado.

La niña fue trasladada hasta el Paso Simón Bolívar, donde llegó sin signos vitales, y las autoridades correspondientes realizaron la inspección del cadáver para trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla.

Fontalvo Hernández se encuentra en estado crítico, en calidad de capturado, recibiendo atención médica especializada. SEMANA pudo conocer, mediante fuentes judiciales, que el presunto asesino de la menor dejó una carta e incluso le envió un mensaje a la mamá de la niña.

Te dije que no te voy a dar a mi hija y que las vas a pagar con lágrimas de sangre. Esto lo hago más por mi hija porque esa falta de respeto que le quiere incluir no me gusta. Hoy, 6 de diciembre, vas a recordar esta fecha de por vida”, dice la carta que escribió el hombre.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I
Además, esta revista conoció que la menor de edad hoy tenía que irse con su mamá en una visita que tenía programada periódicamente.

“Todos hemos quedado consternados con lo que ha pasado acá en el barrio, pero no se sabe más de lo que pasó. Lo que se dice es que Albeiro mató a la niña y todo el barrio está dolido por esto”, dijo una residente del barrio pidiendo reserva de su identidad.

