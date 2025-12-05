Este viernes, 5 de diciembre, las autoridades confirmaron la muerte de Isaías de Jesús Castro Aguilar, un pequeño de 9 años que estaba desaparecido desde el miércoles en Candelaria, municipio del Atlántico.

El cadáver del menor fue encontrado en un jagüey en zona rural de ese municipio ubicado a 75 kilómetros de Barranquilla.

Lo último que las autoridades habían sabido de Isaías es que estaba jugando con unos niños en el parque, en el corregimiento de Leña, y cuando sus padres regresaron a casa después de realizar una diligencia en el corregimiento Gallegos no lo encontraron, lo que les puso en alerta.

Isaías de Jesús Castro Aguilar, niño hallado sin vida en un jagüey en Candelaria, Atlántico. | Foto: Redes sociales.

Al consultar con otros pequeños, estos contaron una versión que causó terror.

“Contaron que llegó un hombre en una moto Pulsar negra, con chaqueta negra. Los llamó. Uno de los niños salió corriendo del susto. Mi hijo, Isaías, sí se acercó. Dicen que se montó en la moto y que el hombre dijo que iban “a hacer un mandado”. Uno de los niños le dijo: “No vayas, que esos son robaniños”, pero él igual se fue”, le dijo al medio El Heraldo Pedro Luis Castro Pacheco, papá de Isaías.

La versión coincide con un testimonio dado por una vecina a una de las tías del menor.

“Una vecina sí dijo que vio la moto rondando temprano, como a las tres de la tarde. Otras personas dicen que lo vieron parqueado en otra calle, pero nadie avisó a las autoridades.”, aseguró Kelly Pacheco.

Sin embargo, Saúl Pacheco, secretario de Gobierno de Candelaria, tiene otra hipótesis.

“Al parecer hay unos relatos de algunos niños donde manifiestan que estuvieron aquí en una represa que está al lado del corregimiento de Leña y se estuvieron bañando”, detalló.

Esta última versión, según las autoridades, fue lograda tras una entrevista con los pequeños que jugaban con Isaías, bajo el acompañamiento de una psicóloga preparada para estos protocolos.