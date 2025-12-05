Suscribirse

Atlántico

Esta es la historia del niño de 9 años que murió en Candelaria, Atlántico: una de las hipótesis es aterradora

Del pequeño se había perdido el rastro el miércoles 3 de diciembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 7:04 p. m.
Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, murió en Candelaria, Atlántico.
Isaías de Jesús Castro Aguilar, de 9 años, murió en Candelaria, Atlántico. | Foto: Redes sociales

Este viernes, 5 de diciembre, las autoridades confirmaron la muerte de Isaías de Jesús Castro Aguilar, un pequeño de 9 años que estaba desaparecido desde el miércoles en Candelaria, municipio del Atlántico.

El cadáver del menor fue encontrado en un jagüey en zona rural de ese municipio ubicado a 75 kilómetros de Barranquilla.

Contexto: Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

Lo último que las autoridades habían sabido de Isaías es que estaba jugando con unos niños en el parque, en el corregimiento de Leña, y cuando sus padres regresaron a casa después de realizar una diligencia en el corregimiento Gallegos no lo encontraron, lo que les puso en alerta.

Isaías de Jesús Castro Aguilar, niño hallado sin vida en un jagüey en Candelaria, Atlántico.
Isaías de Jesús Castro Aguilar, niño hallado sin vida en un jagüey en Candelaria, Atlántico. | Foto: Redes sociales.

Al consultar con otros pequeños, estos contaron una versión que causó terror.

“Contaron que llegó un hombre en una moto Pulsar negra, con chaqueta negra. Los llamó. Uno de los niños salió corriendo del susto. Mi hijo, Isaías, sí se acercó. Dicen que se montó en la moto y que el hombre dijo que iban “a hacer un mandado”. Uno de los niños le dijo: “No vayas, que esos son robaniños”, pero él igual se fue”, le dijo al medio El Heraldo Pedro Luis Castro Pacheco, papá de Isaías.

La versión coincide con un testimonio dado por una vecina a una de las tías del menor.

“Una vecina sí dijo que vio la moto rondando temprano, como a las tres de la tarde. Otras personas dicen que lo vieron parqueado en otra calle, pero nadie avisó a las autoridades.”, aseguró Kelly Pacheco.

Sin embargo, Saúl Pacheco, secretario de Gobierno de Candelaria, tiene otra hipótesis.

“Al parecer hay unos relatos de algunos niños donde manifiestan que estuvieron aquí en una represa que está al lado del corregimiento de Leña y se estuvieron bañando”, detalló.

Esta última versión, según las autoridades, fue lograda tras una entrevista con los pequeños que jugaban con Isaías, bajo el acompañamiento de una psicóloga preparada para estos protocolos.

Contexto: Asesinó a golpes a su hijo de 3 años por no hacer una tarea doméstica; lo capturaron en su velorio

“En estos pueblos la cultura es que los niños y los jóvenes salen en vacaciones a disfrutar de la naturaleza y, en especial, a bañarse en estas represas. Eso es una de las hipótesis y aquí estamos con toda la institucionalidad”, añadió el secretario de Gobierno.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI :“Ya quiero descansar”

2. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

3. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

4. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

5. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

candelariaAtlánticomuerte de menor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.