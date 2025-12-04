Asesinó a golpes a su hijo de 3 años por no hacer una tarea doméstica; lo capturaron en su velorio

Un hecho que conmocionó a Cali ha generado consternación en el resto del país. El 24 de noviembre, en una vivienda del barrio El Vergel, un niño de tres años murió tras sufrir una agresión.

Días después, la Policía capturó al padre mientras se movilizaba en un bus del servicio funerario, al término de las exequias del menor.

Los vecinos y la mayoría de allegados supieron sobre el hecho cuando el menor ya había fallecido, pues todo empezó con la alarma por un accidente doméstico. Ese mismo día, la zona de atención de la estación de la Policía El Diamante respondió al llamado y trasladó al niño al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde llegó sin signos vitales.

Los exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal establecieron que la causa de la muerte fue una agresión física, no una caída, como había sostenido inicialmente el presunto victimario.

Según la investigación de la Policía Metropolitana de Cali, las indagaciones apuntan a que la agresión se produjo luego de que el menor se negara a realizar una tarea doméstica. La versión que hoy manejó la Fiscalía y la fuerza pública señala que no se trató de un accidente sino de un episodio de violencia directa contra el niño.

La captura del presunto agresor se concretó cuando el hombre —identificado por las autoridades como ciudadano extranjero de 23 años— se desplazaba en uno de los buses del servicio funerario al término de las honras fúnebres del menor.

La detención estuvo a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Cali. Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En audiencia ante un juez de control de garantías, el procesado recibió medida de aseguramiento intramural por el delito de homicidio agravado. La Policía reportó además que el hombre registra antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y que habría llegado al país hace ocho años.

La Fiscalía deberá consolidar las pruebas, incluidas las pericias forenses realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y los testimonios de testigos, para sustentar acusación formal. Mientras tanto, el hombre permanece bajo custodia en un centro carcelario, a la espera de que se adelanten las etapas iniciales del proceso judicial.