Hombre reveló cómo asesinó a su inquilina en Cali por cobrarle 300.000 pesos: la conocía hace solo cinco días

Un hecho que conmocionó a Cali sigue generando impacto por la violencia y la magnitud de lo ocurrido en el barrio Cristóbal Colón. La muerte de María Victoria Loaiza, de 61 años, no solo dejó dolor en su familia y vecinos, sino que también evidenció como un conflicto doméstico por dinero puede escalar de forma trágica en cuestión de minutos.

La víctima, reconocida en su comunidad por su liderazgo y por apoyar a personas con discapacidad, perdió la vida dentro de su propia vivienda, mientras su hijo, Freddy Ortiz, resultó gravemente herido.

En un capítulo del pódcast “Más allá del silencio”, Mateo Alejandro Trullo Salas, de 27 años, ofreció su versión de los hechos desde la cárcel de Jamundí, donde cumple una condena de 24 años por homicidio. Según relató, había llegado a la casa apenas cinco días antes y se presentó un conflicto por dinero relacionado con el arriendo, que desencadenó la agresión contra María Victoria y su hijo.

Trullo admitió que actuó de manera violenta durante el episodio, que terminó con la muerte de la mujer y las graves heridas de Freddy Ortiz.

El ataque también afectó a Freddy Ortiz, quien intentó intervenir durante la agresión. Según Trullo, la situación se desató cuando él reclamó la devolución de su dinero, mientras que Freddy y su madre buscaban controlar la situación. El hombre aseguró que consumía drogas ese día y que la reacción violenta fue un acto de desesperación, pero no planificado.

Por su parte, Freddy Ortiz ofrece una versión distinta. El joven, quien tiene parálisis cerebral, explicó que desde el primer día percibió un comportamiento extraño en el inquilino. Según él, Mateo lo acosó y generó tensión en la vivienda, lo que llevó a un desenlace fatal.

Freddy también detalló que intentó proteger a su madre, pero recibió múltiples heridas de arma blanca durante el ataque. “Ella solo quería poner orden en su casa, nunca lo provocó”, afirmó.

Los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 2024, cuando aún llevaba pocos días residiendo en la vivienda. Loaiza y su hijo habían recibido al joven como arrendatario, siguiendo un acuerdo de arriendo formal. La disputa por el dinero del mes y el intento de Mateo de recuperar lo que él consideraba suyo terminó con una escena de extrema violencia que dejó marcas físicas y emocionales irreparables en la familia.